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"الصحة العالمية": كل دقيقتين تموت امرأة حول العالم أثناء الولادة
تموت كل يوم حوالي 830 امرأة حول العالم بسبب مضاعفات ما بعد الولادة و303 آلاف امرأة سنويا في الدول النامية التي تفتقر إلى رعاية طبية كافية.
"الصحة العالمية": كل دقيقتين تموت امرأة حول العالم أثناء الولادة
   توجد أعلى نسبة لوفيات النساء بعد الحمل في سيراليون غربي إفريقيا / Getty Images
27 سبتمبر 2018

قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها، إن حوالي 830 امرأة حول العالم تموت كل يوم بسبب مضاعفات ما بعد الولادة، الأمر الذي يعني موت ما يقارب من 303 آلاف امرأة سنوياً أثناء الولادة أو نتيجة مضاعفاتها بناءً على إحصائيات الأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن الأسباب الرئيسة للوفاة عادة ما تكون نتيجة عدم حصول النساء على رعاية طبية كافية خلال الحمل وأثناء الوضع، بالإضافة إلى إصابتهن بالعدوى نتيجة البيئة غير الصحية للمكان الذي تضع فيه المرأة طفلها، والإجهاض غير الآمن.

وتحدث ثلثا حالات الوفاة في الدول النامية الموجودة جنوب الصحراء الكبرى، حيث تموت 436 امرأة من بين كل 100 ألف امرأة، بينما ينخفض الرقم بحدة في الدول المتقدمة، حيث يصل عدد الوفيات من النساء بسبب الحمل والوضع إلى 12 حالة وفاة بين كل 100 ألف امرأة.

وتبلغ أعلى نسبة وفيات نفاسية في سيراليون في غرب إفريقيا، حيث تتوفى فيها 1360 امرأة من بين كل 100 ألف امرأة، بينما تشكل الوفيات النفاسية في الهند ونيجيريا ثلث الوفيات على مستوى العالم.

وأوضح التقرير أن انعدام قابلية وصول النساء في الدول النامية إلى وسائل منع الحمل يعد عاملاً من عوامل زيادة عدد ضحايا الوفيات النفاسية، لأسباب اجتماعية وثقافية مختلفة.

وتعتبر مضاعفات ما بعد الحمل من أكثر الأسباب المؤدية إلى الوفاة بين الفتيات، ما بين عمر الخامسة عشرة والتاسعة عشرة حول العالم، بالإضافة إلى عمليات الإجهاض غير الآمن وإقبال الفتيات القاصرات عليها في السنوات الأخيرة، حيث يقارب عددهن الـ4 ملايين فتاة تجري عملية إجهاض قبل بلوغ التاسعة عشرة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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