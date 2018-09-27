سياسة
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السعودية تتجه إلى تطوير سياحة البحر الأحمر لتنويع اقتصادها
أعلن صندوق السيادة السعودي بدء التخطيط لبناء مشروع "أمالا" على سواحل البحر الأحمر ليكون أكثر المشروعات السياحية فخامة في المنطقة بعد تسليم المرحلة الأولى منه عام 2020
السعودية تتجه إلى تطوير سياحة البحر الأحمر لتنويع اقتصادها
عرض لمشروعات السعودية على سواحل البحر الأحمر / Reuters
27 سبتمبر 2018

أعلن الصندوق السيادي السعودي عن بدء بناء مشروع سياحي على سواحل البحر الأحمر باسم "أمالا" ليكون أكثر السواحل فائقة الفخامة في الشرق الأوسط.

وتهدف السعودية من هذا المشروع إلى أن يكون أكثر السواحل للجذب السياحي في منطقة البحر الأحمر، وإرساء مفاهيم جديدة حول السياحة، من بينها السياحة من أجل النقاهة والصحة والسياحة العلاجية. 

وسيتم وضع حجر الأساس في الربع الأول من عام 2019 بينما تفتتح المرحلة الأولى في نهاية عام 2020، كما حدد تاريخ الانتهاء الكامل من المشروع بحلول عام 2028.

يهدف مشروع "أمالا" إلى جانب مشروعات السعودية على سواحل البحر الأحمر مثل مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر إلى استقطاب مزيد من المستثمرين من أجل دعم تنويع الاقتصاد السعودي طبقاً لخطة تقليل اعتماد الاقتصاد على البترول.

وقالنيكولاس نيبلز، الرئيس التنفيذي للمشروع، لصحيفة الشرق الأوسط "سيوقظ مشروع أمالا مخيلة العالم عبر إعادة صياغة المفهوم الحالي لتجربة السياحة الفاخرة وخصوصاً في مجالات النقاهة والعلاج والاستجمام".

سيوفر المشروع نحو 2.500 غرفة وجناح فندقي، و700 فيلا سكنية، بالإضافة إلى أكثر من 200 متجر بحسب ما ورد على حساب وزارة الخارجية الرسمي على تويتر، الذي أضاف أن المشروع يستهدف حضور 2.5 مليون سائح سنوياً وتوفير 22 ألف فرصة عمل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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