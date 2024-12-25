الأعمال والتكنولوجيا
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الصورة النمطية لأفلام بوليوود حول المسلمين
كيف ينظر الهندوس إلى المسلمين؟ وما الذي تعكسه السينما الهندية عن حياة المسلمين في الهند؟ وإلى أي مدى تؤثر الحكومة الهندية في دس أفكار تروج للعنصرية ضد المسلمين في الهند؟
FP_Arabic_Muslims in Bollywood_Artwork / TRT Arabi
25 ديسمبر 2024


"شاروخ خان، عمران خان، سيف علي خان، وغيرهم من الشخصيات المسلمة التي أثارت جدلاً كبيراً في مجتمع هندوسي بسبب دينها قبل أن تكتسح أفلامهم عرش بوليوود، أو عالم السينما الهندية. هذه السينما التي صنعت الأفلام منذ أكثر من 100 عام لم تقتصر على الترفيه فقط، بل تعكس كيف يرى المجتمع الهندي نفسه والآخرين. فكيف تطورت الصورة النمطية لأفلام بوليوود عن المسلمين؟ وما مدى قبول السياسة الهندية لمبدأ تسامح الأديان في وطن واحد؟ كل هذا سنعرضه في هذا البودكاست المقتبس من مقال رأي لنيلوسري بيسواس. أنا آمال زعامطة من TRT عربي، وتعالوا أحكيلكم الحكاية."

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