سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
ارتفع عدد أصوات المرشح الرئاسي جو بايدن في المجمع الانتخابي إلى 248 مقابل 214 لمنافسه الجمهوري دونالد ترمب / AFP
5 نوفمبر 2020

أهم الأحداث:

عدد أصوات المرشح الرئاسي جو بايدن يرتفع إلى 248 صوتاً مقابل 214 لترمب في المجمع الانتخابي، وأذربيجان تحرر 7 قرى وتُسقِط مقاتلة أرمينية.

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الانتخابات الأمريكية.. 248 صوتاً لبايدن مقابل 214 لترمب مع استمرار الفرز

فاز المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي جو بايدن بولاية ويسكونسن ليقتنص 10 أصوات بالمجمع الانتخابي لمصلحته في سباق الرئاسة الأمريكية. [TRTعربي]

وارتفع عدد أصوات بايدن في المجمع الانتخابي إلى 248 مقابل 214 لمنافسه الجمهوري دونالد ترمب، حسب وكالة أسوشيتد برس. [TRT عربي]

ويحتاج أحد المرشحَين إلى 270 صوتاً بالمجمع الانتخابي على الأقل من إجمالي الأصوات البالغ 538، لحسم سباق البيت الأبيض. وتبقى حتى الآن 6 ولايات لم تُحسم بعد: ألاسكا، ونيفادا، ونورث كارولينا، وجورجيا، وبنسلفانيا، وميشيغان. [TRT عربي]

أذربيجان تحرر 7 قرى وتُسقِط مقاتلة أرمينية

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الأربعاء، تحرير 7 قرى جديدة من الاحتلال الأرميني، في حين استطاعت القوات المسلحة الأذربيجانية إسقاط مقاتلة أرمينية من طراز "سو-25". [TRT عربي]

وأفاد علييف في تغريدة، بأن الجيش الأذربيجاني حرّر قُرَى ميراك وقاودار التابعتين لمدينة جبرائيل، ومشدي إسمايللي وشفي بيلي التابعتين لمدينة زنغيلان. [TRT عربي]

وأضاف أن الجيش حرر أيضاً قرى باشارات وقره كيشيلر وقره جاللي التابعة لمدينة قوبادلي. [TRT عربي ]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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