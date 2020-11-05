صوّتت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار)، لصالح 6 قرارات تخص "فلسطين".

وقال عمر عوض الله، مسؤول دائرة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الفلسطينية، إن القرارات الستة تقدمها "فلسطين" سنوياً ودورياً للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويُصوَّت عليها.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي الخميس، إن القرار الأول يتعلق بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وصوّت لصالحه 151 دولة، و5 ضده، وامتنعت 9 دول عن التصويت.

وحصل القرار الثاني الخاص بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين على 153 صوتاً لصالحه، و2 ضده، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

أما القرار الثالث فيتعلق بالمحافظة على ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، وصوّت لصالحه 151 وضده 6 وامتنعت 8 دول عن التصويت.

وحصل القرار الرابع الخاص بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على 142 صوتاً، وصوّت ضده 7، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.

والقرار الخامس بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوّت لصالحه 138، وضده 9، وامتنعت 16 دولة عن التصويت.

وحصل القرار السادس الخاص باللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، وأثرها في حقوق الشعب الفلسطيني، على 72 صوتاً، فيما صوّت ضده 13، وامتنعت 76 دولة عن التصويت.

ورحّب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالتصويت لصالح القرارات، وأشار إلى أن هذا التصويت "مؤشر لا يحمل مجالاً للشك على أن موقف المجتمع الدولي ما زال ثابتاً ومتماسكاً، تجاه حقوق شعبنا الفلسطيني ولاجئيه، وفي مواجهة الممارسات الإسرائيلية وجرائمها".

ووجّه المالكي الشكر إلى الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات و تبنتها، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي.