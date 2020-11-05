صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، بأن بلاده تسعى لأن تتصدر قائمة الدول العالمية في جميع مجالات الطاقة المتجددة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية بالولايات التركية.

وأوضح أردوغان أن حكومات العدالة والتنمية المتعاقبة منذ عام 2002، حققت إنجازات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة. وأضاف أنه بفضل الاستثمارات المكثفة في هذا المجال، باتت تركيا في المراتب المتقدمة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة.

وتابع: "62% من كمية الكهرباء التي تستهلكها تركيا إنتاج محلي، فحالياً نحتل المرتبة الثانية أوروبيا والتاسعة عالمياً في الطاقة الكهرومائية، وفي طاقة الرياح نحتلّ المرتبة السابعة أوروبياً والـ12 عالمياً".

وفي ما يخصّ سير أعمال إزالة أنقاض زلزال إزمير، رد أردوغان على انتقادات زعيم المعارضة حيال تأخر الفرق في إزالة الأنقاض قائلاً: "لو أسرعنا في إزالة الأنقاض لما استطعنا إنقاذ أطفال رضع بعد 5 أيام من الزلزال".

وأكّد أردوغان أن الجهات المختصة بدأت على الفور أعمال تثبيت الخسائر، مشيراً إلى المساعدات التي قدمتها الحكومة للمتضررين من الزلزال. وشكر أردوغان العاملين ضمن فرق البحث والإنقاذ على جهودهم في إنقاذ من ظلّوا تحت أنقاض زلزال إزمير.

وبخصوص الحفاظ على البيئة، أشار أردوغان إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية غرست 4.7 مليار غرسة خلال سنوات تُولِيها السلطة في تركيا، مضيفاً أن مشروع "صفر نفايات" ساهم بشكل كبير في إزالة النفايات البلاستيكية في البلاد.

ولفت إلى أن عدد الشواطئ ذات العلامة الزرقاء ارتفع خلال فترة حكم العدالة والتنمية من 127 إلى 486.