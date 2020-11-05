سياسة
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ليبيا.. اكتشاف 5 مقابر جماعية في ترهونة
أعلن مدير مكتب الإعلام بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، التابعة للحكومة الليبية، اكتشاف 5 مقابر جماعية بمدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس، وفق إعلام محلي.
ليبيا.. اكتشاف 5 مقابر جماعية في ترهونة
اكتشاف 5 مقابر جماعية بمدينة ترهونة الليبية / AA
5 نوفمبر 2020

أعلن مسؤول ليبي الخميس، اكتشاف 5 مقابر جماعية بمدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس، وفق إعلام محلي.

جاء ذلك في تصريح متلفز أدلى به عبد العزيز الجعفري، مدير مكتب الإعلام بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، التابعة للحكومة الليبية، أوردته فضائية "فبراير" الخاصة.

وقال الجعفري: "اكتشفنا 3 مقابر جديدة بمنطقة الربط بمدينة ترهونة، ليصبح العدد 5 مقابر، كما انتشلنا 4 أشلاء من المقبرة الأولى، والعمل جارٍ على المقابر الأخرى".

وفي وقت سابق الخميس، نقلت فضائية "ليبيا الأحرار" الخاصة، عن الجعفري إعلانه "اكتشاف موقعين جديدين لمقابر جماعية في مشروع الربط بترهونة، جنوبي طرابلس".

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، اكتشاف 4 مقابر بينها اثنتان جماعيتان، وانتشال 12 جثة مجهولة الهوية بمنطقة مشروع الربط بمدينة ترهونة.

وحسب مصادر ليبية رسمية، ارتكبت مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، وقوات موالية لها، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، خلال الفترة من أبريل/نيسان 2019، حتى يونيو/حزيران 2020، بخاصة في مدينة ترهونة وجنوب طرابلس.

ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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