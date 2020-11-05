تعرضت عائلة أردنية في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، الخميس، لهجوم مسلح من قبل أحد الجيران، ما أسفر عن مقتل الأم وطفلها والعاملة المنزلية وإصابة الابنة.

الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله علي الفايز قال إنّ "السفارة الأردنية في واشنطن تتابع حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها عائلة أردنية في مدينة لاس فيغاس"، ما أدى إلى مقتل سيدة أردنية وابنها، بحسب وكالة أخبار "بترا" الرسمية.

هذا وبينت التحقيقات الأولية أن المتهم "متعاطي مخدرات يقطن في إحدى الشقق المجاورة"، اشتكى منه الجيران بسبب الإزعاج فاعتقد أن العائلة الأردنية مصدر الشكوى، ومن ثم توجه إلى شقتها وفتح النار عليها واختطف الطفل.

وفور وصول الشرطة الأمريكية تبادلت إطلاق النار مع المتهم، ما أسفر عن مقتله هو والطفل، فيما نُقلت الابنة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

فيما أوضح الفايز أنّ السفارة تتواصل مع السلطات المحلية ومع ذوي العائلة لتقديم جميع المساعدات الممكنة.