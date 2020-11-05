سياسة
2 دقيقة قراءة
قطر وتركيا تؤكدان عزمهما تعزيز علاقاتهما "الممتازة"
أكد وزيرا الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، والقطري محمد بن عبد الرحمن، الخميس، عزمهما على تعزيز العلاقة "الممتازة" بين بلديهما. جاء ذلك عقب انعقاد أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا في أنطاليا.
قطر وتركيا تؤكدان عزمهما تعزيز علاقاتهما "الممتازة"
جاوش أوغلو ونظيره القطري يتناولان تحضيرات "اللجنة الاستراتيجية العليا"
5 نوفمبر 2020

أكد وزيرا الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، والقطري محمد بن عبد الرحمن، الخميس، عزمهما على تعزيز العلاقة "الممتازة" بين بلديهما.

جاء ذلك في تغريدات للوزيرين عبر "تويتر"، عقب انعقاد أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا في مدينة أنطاليا، جنوب غربي تركيا.

وقال وزير الخارجية التركي : "أكّدنا إجماعنا على القضايا الإقليمية والدولية".

وأضاف: "تناولنا مع أخي وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن، التحضيرات للاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية".

وتابع: "قيّمنا الخطوات التي من شأنها تعزيز علاقاتنا الممتازة".

من جانبه، قال وزير خارجية قطر: "أكدت أنا وأخي وزير الخارجية التركي عزم بلدينا على تعزيز وتطوير آليات التعاون المثمر واستشراف آفاق جديدة".

وأضاف: "أكدنا أيضاً عزم بلدينا على تنمية وتوسيع علاقات التعاون الاستراتيجي في ظل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين بلدينا الشقيقين، وذلك في إطار اللجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية".

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، أن البلدين مثّلهما في الاجتماع وزيرا الخارجية.

وتأسست "اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا" عام 2014، واستضافت الدوحة دورتها الأولى في ديسمبر/كانون الأول من العام التالي.

وعقدت اللجنة 5 اجتماعات تناوب البلدان على استضافتها، نتج عنها إبرام 52 اتفاقية في مجالات متنوعة.

وتشهد العلاقات بين البلدين تطوراً وتنوعاً على الأصعدة كافة، وسيكون الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية المشتركة تتويجاً لتلك العلاقات المتميزة التي تقدم نموذجاً للعلاقات الإقليمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us