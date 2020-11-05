أكد وزيرا الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، والقطري محمد بن عبد الرحمن، الخميس، عزمهما على تعزيز العلاقة "الممتازة" بين بلديهما.

جاء ذلك في تغريدات للوزيرين عبر "تويتر"، عقب انعقاد أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا في مدينة أنطاليا، جنوب غربي تركيا.

وقال وزير الخارجية التركي : "أكّدنا إجماعنا على القضايا الإقليمية والدولية".

وأضاف: "تناولنا مع أخي وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن، التحضيرات للاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية".

وتابع: "قيّمنا الخطوات التي من شأنها تعزيز علاقاتنا الممتازة".

من جانبه، قال وزير خارجية قطر: "أكدت أنا وأخي وزير الخارجية التركي عزم بلدينا على تعزيز وتطوير آليات التعاون المثمر واستشراف آفاق جديدة".

وأضاف: "أكدنا أيضاً عزم بلدينا على تنمية وتوسيع علاقات التعاون الاستراتيجي في ظل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين بلدينا الشقيقين، وذلك في إطار اللجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية".

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، أن البلدين مثّلهما في الاجتماع وزيرا الخارجية.

وتأسست "اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا" عام 2014، واستضافت الدوحة دورتها الأولى في ديسمبر/كانون الأول من العام التالي.

وعقدت اللجنة 5 اجتماعات تناوب البلدان على استضافتها، نتج عنها إبرام 52 اتفاقية في مجالات متنوعة.

وتشهد العلاقات بين البلدين تطوراً وتنوعاً على الأصعدة كافة، وسيكون الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية المشتركة تتويجاً لتلك العلاقات المتميزة التي تقدم نموذجاً للعلاقات الإقليمية.