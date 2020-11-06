سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
بايدن يقترب من الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية وفريق ترمب يتقدم بدعاوى قضائية / AFP
6 نوفمبر 2020

أهم الأحداث:

بايدن يقترب من الفوز بالرئاسة وفريق ترمب يتقدم بدعاوى قضائية، والحكومة الليبية تعلن اكتشاف 5 مقابر جماعية في ترهونة.

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الانتخابات الأمريكية.. بايدن يقترب من الفوز وفريق ترمب يتقدم بدعاوى قضائية

بعد مرور يومين على الاقتراع الرئاسي الأمريكي، يسود التوتر في الولايات الرئيسية التي قد تحسم الخميس مصير الانتخابات لصالح جو بايدن، فيما أطلق معسكر دونالد ترمب دعاوى قضائية مدعومة في بعض الحالات بتظاهر مناصرين. [TRT عربي]

وقال المرشح الديمقراطي جو بايدن الخميس، إنه خاض حملته الانتخابية كديمقراطي فخور، لكنه سيحكم البلاد كرئيس أمريكي، وأضاف في تغريدة على تويتر: "دعوني أكن واضحاً: خضت حملتي كديمقراطي فخور، لكني سأحكم كرئيس أمريكي". [TRT عربي]

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي مرشح الرئاسة الجمهوري دونالد ترمب، أن "هناك كثير من الأدلة" على حدوث تزوير في الانتخابات، متوعداً بمواجهة الولايات التي فاز فيها منافسه الديمقراطي جو بايدن، قضائياً. [TRT عربي]

ليبيا.. اكتشاف 5 مقابر جماعية في ترهونة

أعلن مسؤول ليبي الخميس، اكتشاف 5 مقابر جماعية بمدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس، وفق إعلام محلي. [TRT عربي]

جاء ذلك في تصريح متلفز أدلى به عبد العزيز الجعفري، مدير مكتب الإعلام بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، التابعة للحكومة الليبية، أوردته فضائية "فبراير" الخاصة. [TRT عربي]

وقال الجعفري: "اكتشفنا 3 مقابر جديدة بمنطقة الربط بمدينة ترهونة، ليصبح العدد 5 مقابر، كما انتشلنا 4 أشلاء من المقبرة الأولى، والعمل جارٍ على المقابر الأخرى". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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