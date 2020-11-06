في الوقت الذي تحتدم فيه الانتخابات الرئاسية الأمريكية في انتظار الفائز، بدأت تتضح أسماء المرشحين المسلمين المنتخبين في الكونغرس وإدارات الولايات في البلاد.

واحتفظت إلهان عمر من ولاية مينيسوتا، ورشيدة طليب من ميشيغان، بمقعديهما في هذه الانتخابات أيضاً، وهما أول نائبتين مسلمتين تُنتخبان لعضوية الكونغرس عن الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي لعام 2018.

وتفوقت عمر ذات الأصول الصومالية، وطليب ذات الأصول الفلسطينية، على منافسيهما الجمهوريين في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وتأهلتا للولاية الثانية في مجلس النواب بالكونغرس.

ونجح مسلم ثالث في هذه الانتخابات بدخول الكونغرس، هو أندريه كارسن، الذي حصل على 65 في المئة من الأصوات مقابل خصمه الجمهوري في ولاية إنديانا.

وكان كارسن ثاني مسلم يدخل مجلس النواب عام 2008، بعد كيث أليسون، أول مسلم يُنتخب للكونغرس في تاريخ الولايات المتحدة كنائب ديمقراطي عن ولاية مينيسوتا عام 2007.

وشهدت الانتخابات التي أُجريت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني أيضاً، انتخاب مرشحة مسلمة لأول مرة، هي موري تورنر البالغة من العمر 27 عاماً، لعضوية المجلس التشريعي لولاية أوكلاهوما.

وأصبح سامبا بالده، الذي جاء إلى الولايات المتحدة مهاجراً من غامبيا قبل 20 عاماً، أول عضو مسلم يدخل المجلس التشريعي في ولاية ويسكونسن.

كما سجل المرشح الديمقراطي المسلم فادي قدورة، البالغ من العمر 40 عاماً، اسمه كأول مسلم يدخل المجلس التشريعي لولاية إنديانا.

وكذلك انتُخبَت السيدة مدينة ويلسون-أنطون ذات البشرة السمراء البالغة من العمر 28 عاماً، لعضوية المجلس التشريعي لولاية ديلاوير بنسبة 71 بالمئة من الأصوات، فيما دخلت إيمان جودة مجلس ولاية كولورادو كأول نائبة مسلمة من أصل فلسطيني.