يواصل تنظيم PKK\YPG الإرهابي الذي يسيطر على حقول نفطية في سوريا بدعم أمريكي، بيع النفظ لنظام الأسد رغم عقوبات واشنطن على النظام.

وأفادت مصادر بأن التنظيم الإرهابي يبيع لمنطقة النظام متوسط 500 صهريج من النفط يومياً، بما يعني 15 ألف صهريج في غضون الشهر الأخير، حسب وكالة الأناضول.

ونشرت وكالة الأناضول صور صهاريج نفط للمدعو حسام قاطرجي، المسؤول عن تجارة النظام مع التنظيمات الإرهابية، وهو أحد قادة المليشيات التابعة للنظام وعضو في البرلمان، ومدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.

ورُصدَت الصهاريج التي تنقل النفط من منطقة الرميلان في محافظة الحسكة، لدى مرورها من 3 مناطق يحتلها تنظيم PKK\YPG الإرهابي، وهي تل تمر وعين عيسى والرقة.

وتظهر في المشاهد مدرعات روسية ترافق الصهاريج التي تحمل النفط من مناطق سيطرة التنظيم الإرهابي إلى منطقة النظام.

وينص "قانون قيصر" الأمريكي لحماية المدنيين في سوريا، الذي دخل حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران الماضي، على فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تساعد النظام على تطوير إنتاج النفط المحلي، وتنخرط بعلاقات تجارية معه.

ويمثل بيع تنظيم PKK\YPG الإرهابي الذي يعد "شريكاً" للولايات المتحدة في المنطقة، النفط للنظام، خرقاً لقانون قيصر الأمريكي، ولا يعرف بعد إن كانت واشنطن ستفرض عقوبات على التنظيم أم لا.