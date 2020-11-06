سياسة
2 دقيقة قراءة
تنظيم PKK\YPG الإرهابي يواصل بيع النفط للنظام السوري
يبيع تنظيم PKK\YPG الإرهابي النفط لمناطق نظام الأسد، بمتوسط 500 صهريج يومياً، بما يعني 15 ألف صهريج في غضون الشهر الأخير، رغم عقوبات واشنطن على النظام.
تنظيم PKK\YPG الإرهابي يواصل بيع النفط للنظام السوري
PKK\YPG الإرهابي يواصل بيع النفط للنظام السوري بحماية روسية  / AA
6 نوفمبر 2020

يواصل تنظيم PKK\YPG الإرهابي الذي يسيطر على حقول نفطية في سوريا بدعم أمريكي، بيع النفظ لنظام الأسد رغم عقوبات واشنطن على النظام.

وأفادت مصادر بأن التنظيم الإرهابي يبيع لمنطقة النظام متوسط 500 صهريج من النفط يومياً، بما يعني 15 ألف صهريج في غضون الشهر الأخير، حسب وكالة الأناضول.

ونشرت وكالة الأناضول صور صهاريج نفط للمدعو حسام قاطرجي، المسؤول عن تجارة النظام مع التنظيمات الإرهابية، وهو أحد قادة المليشيات التابعة للنظام وعضو في البرلمان، ومدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.

ورُصدَت الصهاريج التي تنقل النفط من منطقة الرميلان في محافظة الحسكة، لدى مرورها من 3 مناطق يحتلها تنظيم PKK\YPG الإرهابي، وهي تل تمر وعين عيسى والرقة.

وتظهر في المشاهد مدرعات روسية ترافق الصهاريج التي تحمل النفط من مناطق سيطرة التنظيم الإرهابي إلى منطقة النظام.

وينص "قانون قيصر" الأمريكي لحماية المدنيين في سوريا، الذي دخل حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران الماضي، على فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تساعد النظام على تطوير إنتاج النفط المحلي، وتنخرط بعلاقات تجارية معه.

ويمثل بيع تنظيم PKK\YPG الإرهابي الذي يعد "شريكاً" للولايات المتحدة في المنطقة، النفط للنظام، خرقاً لقانون قيصر الأمريكي، ولا يعرف بعد إن كانت واشنطن ستفرض عقوبات على التنظيم أم لا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us