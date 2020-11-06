سياسة
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شاهد.. نجاح اختبار نظام مراقبة وتصوير للمُسيَّرات التركية محلية الصنع
حققت شركة بيكار التركية قفزة نوعية بعدما استطاعت اختبار نظام المراقبة CATS بنجاح، وتشغيله بشكل يتلاءم مع الأسلحة الذكية MAM-L التي تعمد على الليزر، التي تُطورها شركة "روكتسان"، والمزودة بها المُسيَّرة Bayraktar TB2.
شاهد.. نجاح اختبار نظام مراقبة وتصوير للمُسيَّرات التركية محلية الصنع
المُسيَّرة التركية Bayraktar TB2 تحظى بنظام مراقبة وتصوير محلي الصنع  / TRT عربي
6 نوفمبر 2020

نجحت شركة بيكار التركية المُصنِّعة للطائرة المُسيَّرة الشهيرة Bayraktar TB2 في اختبار نظام الاستطلاع والمراقبة والاستهداف CATS، الذي طوَّرته شركة "أسلسان" التركية بإمكانيات محلية. في خطوة جديدة للصناعات العسكرية التركية نحو التخلص من الاعتماد على المصادر الأجنبية.

وحققت "بيكار" قفزة نوعية الخميس، بعدما استطاعت اختبار نظام المراقبة CATS بنجاح، وتشغيله بشكل يتلاءم مع الأسلحة الذكية MAM-L التي تعتمد على الليزر، وتطورها شركة "روكتسان"، والمزودة بها المُسيَّرة Bayraktar TB2، وتنفيذ إصابات مباشرة.

وأصابت Bayraktar TB2 الهدف الموضوع على جزيرة بسلاح الليزر، معتمدة على نظام CATS من علو شاهق ومدى بعيد، كجزء من الرحلات التجريبية لاختبار ميزات CATS الوطني الذي استطاع العبور بنجاح من الاختبار.

وتأتي هذه القفزة الكبيرة في نظام الطائرات المسيرة التركية، لتعزز من مكانتها الوطنية من ناحية الإمكانيات، والاكتفاء الذاتي في التصنيع والأنظمة المشغلة لهذه الطائرات التي اكتسبت صدى كبيراً في العالم، بعد نجاحها على أكثر من جبهة في تحقيق فارق كبير للجيوش التي تستخدمها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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