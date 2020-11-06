سياسة
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آبي أحمد: العمليات العسكرية بـ"تيغجراي" لحماية الإثيوبيين
علق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على الحملة العسكرية التي بدأها الجيش الإثيوبي في إقليم تيغجراي، قائلاً: "إن العمليات العسكرية بإقليم تيغجراي شمالي البلاد تهدف إلى حماية حق الإثيوبيين في العيش بسلام".
آبي أحمد: العمليات العسكرية بـ"تيغجراي" لحماية الإثيوبيين
قال آبي أحمد إن  العمليات العسكرية في "تيغجراي" تهدف إلى حماية الإثيوبيين / AFP
6 نوفمبر 2020

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجمعة، إن العمليات العسكرية في إقليم تيغجراي شمالي البلاد تهدف إلى حماية حق الإثيوبيين في العيش بسلام.

جاء ذلك في تغريدة لآبي أحمد عبر موقع تويتر، تعليقاً على الحملة العسكرية التي بدأها الجيش الإثيوبي في إقليم تيغجراي.

وأضاف أن أهداف العمليات "واضحة ومحدودة ويمكن تحقيقها لاستعادة سيادة القانون والنظام الدستوري، وحماية حقوق الإثيوبيين في العيش بسلام".

و الأربعاء، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي بشن حملة عسكرية ضد جبهة "تحرير تيغجراي الشعبية"، المطالِبة بانفصال الإقليم.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، ارتفع التوتر بين الحكومة والجبهة، بسبب اتهامات متبادلة بالسعي لتحقيق أهداف سياسية باستخدام السلاح.

وعلى مدار أعوام مضت، حظي مواطنو الولاية بأغلب مواقع السلطة إلى حين جرى انتخاب أبي أحمد رئيساً للوزراء في 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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