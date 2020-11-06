وسّع الاتحاد الأوروبي الجمعة، قائمة عقوباته ضد النظام السوري وداعميه، بإدراجه 8 وزراء جدد فيها.

وأفاد بيان صادر عن المجلس الأوروبي الجمعة، بأن لائحة شخصيات نظام بشار الأسد المشمولة بالعقوبات ارتفعت إلى 288، مع إدراج 8 وزراء جدد، فضلاً عن 70 مؤسسة سورية.

وتنص العقوبات على تجميد الأصول المالية لتلك الشخصيات في دول الاتحاد الأوروبي وحظر سفرهم إليها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدرج الاتحاد الأوروبي 7 وزراء من حكومة الأسد على قائمة عقوباته.

وتشمل العقوبات الأوروبية ضد نظام الأسد منذ عام 2011، واردات النفط، وحظر بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد، وتقييد استيراد المعدات والتقنيات المستخدمة في قمع الشعب وقطع الاتصالات.