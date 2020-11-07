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بايدن يواصل تقدُّمه وترمب يتعهد بمواصلة معركته القانونية وأنقرة تؤكد أن علاقتها مع الولايات المتحدة فوق الأحزاب.

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استمرار الفرز.. بايدن يواصل تقدُّمه وترمب يتعهد بمواصلة معركته القانونية

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في مؤتمر صحفي الجمعة: إن" الولايات المتحدة تستعد لإدارة يقودها بايدن"، واصفة إياه بـ"الرئيس المنتخب الذي سيقود البلاد"، محذرة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب من "تقويض الثقة بنزاهة الانتخابات الأمريكية". [TRT عربي]

ويقترب السباق الرئاسي الأمريكي من الوصول إلى محطته الأخيرة، بتقدُّم المرشح الديمقراطي جو بايدن واعتراض متواصل من الرئيس الجمهوري دونالد ترمب. [TRT عربي]

وتصدَّر المرشح الديمقراطي جو بايدن نتائج ولاية جورجيا بفارق 917 صوتاً فقط عن منافسه، بعد أن كانت الكفة راجحة لمصلحة ترمب منذ يوم الثلاثاء، في حين يصرّ الأخير على أن النتائج "مضللة" ويطالب بوقف عد الأصوات. [الأناضول]

أنقرة: علاقتنا بالولايات المتحدة فوق الأحزاب

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في كلمة ألقاها خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية منظمة "عملية التعاون في جنوب شرقي أوروبا" بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، إن بلاده تنظر إلى علاقتها بالولايات المتحدة على أنها فوق الأحزاب. [TRT عربي]

وفي السياق ذاته، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي، الجمعة، إن أنقرة تتابع الانتخابات الأمريكية من الخارج، دون أن تفضل مرشحاً على آخر. [الأناضول]

وأضاف أُقطاي في مقابلة مع قناة تركية: أن "أنقرة ليس لديها تفضيل بخصوص المرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية، فكل دولة تجري انتخاباتها ونحن نتابع من الخارج وحسب". [الأناضول]