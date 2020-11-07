سياسة
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اعتداء عنصري على متجر لمواطن تركي في فرنسا
أبلغ مواطن تركي يعيش في فرنسا عن تعرُّض متجر العائلة لاعتداء عنصري، بتحطيم واجهته وبعثرة محتوياته وكتابة عبارات عدائية على جدرانه مثل "عودوا إلى دياركم" و "الموت للأتراك".
اعتداء عنصري على متجر لمواطن تركي في فرنسا
تصاعدت الاعتداءات ضد المسلمين والأجانب في فرنسا مؤخراً  / AP
7 نوفمبر 2020

كشف مواطن تركي يعيش في فرنسا، الجمعة، عن تعرض متجر شقيقه بمدينة "نانت" شمال غربي البلاد، لتحطيم واجهته، وبعثرة محتوياته من الداخل، فضلاً عن كتابة عبارات عنصرية معادية للأتراك على جدرانه.

جاء ذلك في حديث أدلى به المواطن "Y.B"، لوكالة الأناضول، حيث أوضح أن كتابة العبارات العنصرية على جدران المتجر تمت الثلاثاء الماضي، في حين تم تكسير الواجهة الزجاجية، ودخول المتجر، وبعثرة محتوياته، بعدها بيومين.

وأوضح أن تلك العبارات تضمنت إساءات عنصرية استهدفت الأتراك، من قبيل "عودوا إلى دياركم"، و"ارحلوا عنا"، و"فليحيا الخنزير"، و"فرنسا للفرنسيين"، و"الموت للأتراك".

ولفت إلى أن شقيقه يغلق متجره منذ أسبوع بسبب مرضه، وأنهم يعيشون في المدينة هو وشقيقه منذ 7 سنوات، وأن هذه أول مرة يرى فيه مثل هذه التجاوزات.

ولفت إلى أن فرنسا شهدت في الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في الضغوط التي تمارس على الأتراك والمسلمين بشكل عام، مضيفاً "يكفي إلى هذا الحد، فنحن لا نعتدي على أحد ولا نرتكب أخطاءً، فالجميع يعرفون الشعب التركي جيداً".

وأشار إلى تقاعس الشرطة الفرنسية في القدوم إلى مكان الحادث، موضحاً أن عناصرها لم يأتوا إلا بعد الاتصال بهم لثلاث مرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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