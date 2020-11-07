سياسة
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وفاة المقرئ السوداني الشهير الشيخ نورين إثر حادث سير
توفي المقرئ السوداني الشهير نورين محمد صديق، برفقة 3 آخرين من حفظة القرآن، بعد تعرضهم لحادث سير على بعد 18كم من أم درمان، في طريق عودتهم من وادي حلفا بالولاية الشمالية.
وفاة المقرئ السوداني الشهير الشيخ نورين إثر حادث سير
شارك الشيخ نورين باسم السودان في عدة مسابقات دولية وحصل على جوائز عالمية في التلاوة / وسائل التواصل
7 نوفمبر 2020

غيّب الموت، مساء الجمعة، المقرئ السوداني الشهير نورين محمد صديق، برفقة 3 آخرين من حفظة القرآن الكريم، إثر حادث سير.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير الشؤون الدينية والأوقاف في السودان نصر الدين مفرح، مساء الجمعة، في منشور له على صفحته على فيسبوك.

وقال مفرح في منشوره: "فجعتُ مساء هذا اليوم برحيل أشهر قارئ قرآن بالسودان وتالٍ له، إثر حادث حركة (سير)، الشيخ نورين محمد صديق حافظ كتاب الله الذي حدثت وفاته مع نفر كريم من رفاقه الحفظة".

وأشار إلى وفاة 3 من حفظة القرآن الكريم في السودان مع نورين، وهم علي يعقوب وعبد الله عوض الكريم ومهند الكناني، في حين يتلقى رابع يدعى سيد بن عمر العلاج.

من جانبه أعرب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو حميدتي عن تعازيه في وفاة نورين.

وأضاف في منشور له على فيسبوك: "نُعزي أنفسنا والأمة الإسلامية وعموم الشعب السوداني في وفاة المغفور له بإذن الله الداعية المقرئ الشيخ نورين محمد صديق، الذي لبى نداء ربه إثر حادث أليم وهو في طريق عودته قادماً من رحلة دعوية".

من جانبها نعت السفارة التركية في الخرطوم الشيخ نورين ورفاقه عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وقالت: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة فضيلة الشيخ القارئ نورين محمد صديق في حادث حركة عقب عقب عودتهم من مهمة دعوية"، وأعربت عن خالص التعازي لأسرته ومحبيه وتلاميذه وجميع أهل السودان.

وحسب وسائل إعلام محلية، وقع الحادث المروري على بعد 18كم من أم درمان، في طريق عودتهم من وادي حلفا في الولاية الشمالية، دون الإشارة إلى طبيعة الحادث.

وبدأ نورين في حفظ القرآن على يد شيوخ الخلاوي في منطقة بارا في ولاية شمال كردفان منتصف التسعينيات، واشتهر ضمن مقرئين سودانيين آخرين بتلاوة القرآن بروايات متعددة، قبل أن يجذب إليه الآلاف من المتهجدين في شهر رمضان ويصبح إماماً لأشهر مساجد العاصمة الخرطوم.

ويتردد صدى تلاوة نورين في المواصلات العامة والمركبات الخاصة وإذاعة القرآن الكريم وفي الأسواق والمحلات التجارية في السودان، وشارك باسم السودان في عدة مسابقات دولية أبرزها: في ماليزيا ودبي حيث حصل على جائزتها العالمية الثالثة في القرآن الكريم خلال منافسة مع 83 دولة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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