أعلن مرشح الرئاسة الديمقراطي الأمريكي جو بايدن، فجر السبت، أن جميع المؤشرات من عملية فرز الأصوات الجارية في الولايات المتأرجحة تؤكد فوزه برئاسة الولايات المتحدة، وقال: إن "الأرقام تخبرنا أمراً واقعاً وواضحاً، سنفوز في هذا السباق. ما تزال الأصوات المؤيدة لنا تتزايد، سنهزم ترمب بفارق أكثر من 4 ملايين صوت، وسيتسع هذا الهامش أيضاً".

وأشار نائب الرئيس السابق إلى سلسلة من عمليات الفرز التي لم يقم فيها فقط بسد الفجوة مع ترمب، بل تجاوز في الواقع تقدمه ووسع نطاقه في بعض الولايات مع قيام مسؤولي الانتخابات بفرز بطاقات الاقتراع عبر البريد.

ومن بين تلك الولايات بنسلفانيا التي تحظى بـ20 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي، حيث تقدم فيها بايدن بفارق 29 ألف صوت تقريباً، وكذلك جورجيا معقل الجمهوريين التي تخطى فيها بايدن منافسه ترمب بفارق نحو 4 آلاف و400 صوت حتى الآن.

تحدث بايدن كذلك عن مرحلة ما بعد الفوز، وقال إن ما يتضح أكثر كل ساعة هو أن أعداداً قياسية من الأمريكيين من جميع الأعراق والأديان والمناطق اختاروا التغيير، وتابع: "لقد منحونا تفويضاً للعمل على مكافحة فيروس كورونا وتحسين وضع الاقتصاد وتغير المناخ والعنصرية المنهجية".

وكان بايدن تعهد، مساء الجمعة، باستمرار فرز الأصوات في الوقت الذي احتل فيه المقدمة في العديد من الولايات الحاسمة، وقال للصحفيين والمساعدين: "صوتك سيحسب. لا يهمني مدى صعوبة محاولة الناس إيقافه. لن أسمح بحدوث ذلك"، وأضاف أنه سيحاول تجاوز الانقسام الحزبي في البلاد ومعالجة القضايا الرئيسية مثل جائحة فيروس كورونا.

ودعا بايدن الأمريكيين إلى التلاقي من أجل التغلب على الغضب، وشدّد على أن الوقت حان للتلاقي، مضيفاً "علينا أن نتغلب على الغضب"، كما تعهّد بالتصدّي لجائحة كوفيد-19 من "اليوم الأوّل" له في البيت الأبيض.

وقال: "أعزائي الأمريكيين، ليس لدينا حتى الآن إعلان نهائي للنصر، لكن الأرقام تقدم صورة واضحة ومقنعة: سوف نفوز في هذه الانتخابات"، معبراً كما في اليوم السابق عن ثقته في نتيجة احتساب أوراق الاقتراع.

ترمب محذراً ومهدداً

من جهته، حذر الرئيس الحالي ومرشح الرئاسة الأمريكي الجمهوري دونالد ترمب منافسه الديمقراطي بايدن من إعلان فوزه، قائلاً إن بإمكانه فعل المثل، وقال ترمب في تغريدة: "لا ينبغي لجو بايدن أن يخطئ ويعلن فوزه بالرئاسة. يمكنني إعلان فوزي أيضاً"، وتابع: "الإجراءات القانونية بدأت للتو".

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة أخرى: "قد نستعيد تقدمنا في بعض الولايات مرة أخرى مع المضي قدماً في الإجراءات القانونية".

​وكان ترمب قد ادّعى في أكثر من مناسبة أن الانتخابات الرئاسية تعرضت للتزوير لفائدة بايدن، وتعهد برفع "الكثير من الدعاوى القضائية" بعد أن زعم ​​إلغاء أصوات انتخبته.

استمرار الفرز

ولليوم الرابع على التوالي يستمر فرز أصوات الناخبين الأمريكيين، ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجياً حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات ولا يزال مستمراً في التفوق.

وتشير النتائج الأولية حتى فجر السبت، إلى أن بايدن تمكن من تأمين 264 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي، ولم يعد يفصله عن الفوز سوى الحصول على 6 أصوات، ويتوقع فوزه بالرئاسة بمجرد تأكد فوزه في واحدة من 3 ولايات لم يحسم الصراع فيها، هي بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا.

ووسط تقدم عمليات فرز الأصوات ببطء شديد، انقلب منحى التنافس وصار بايدن متقدماً على ترمب للمرة الأولى منذ الثلاثاء في ولاية بنسلفانيا بأكثر من 12 ألف صوت.

وبالنظر إلى تقارب النتائج، لم تعلن أي وسيلة إعلام أمريكية بارزة فوز أحد المرشحين في هذه الولاية الواقعة في الشمال الأمريكي الصناعي، والتي تمنح 20 ناخباً كبيراً، وكان ترمب فاز فيها عام 2016، وكان متوقعاً اتساع الفارق بين المرشحَين مع تقدم الفرز للأصوات المرسلة عبر البريد، إذ إن 80% منها تأتي لفائدة بايدن.

وفي حال فوز بايدن في بنسلفانيا سيُصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة أياً تكن النتيجة في بقية الولايات.

كما أن نتائج فرز الأصوات في ولاية جورجيا التي لم يفز فيها أي مرشح أو رئيس ديمقراطي منذ 1992، بدأت صباحاً تميل صوب بايدن، إلى أن ابتعد عن منافسه بأكثر من 1500 صوت.

غير أن الوزير في الولاية براد رافنسبرغر قال: إنه "في ظل هامش ضيق إلى هذا الحد، ستتم إعادة فرز الأصوات في جورجيا".

ويحتاج المرشح في السباق إلى البيت الأبيض إلى غالبية من 270 صوتاً في الهيئة الناخبة، في حين يحوز بايدن حالياً على ما بين 253 إلى 264 صوتاً إذا ما جرى احتساب ولاية أريزونا لمصلحته، في مقابل 214 صوتاً لترمب.

وبعكس المسار في بنسلفانيا وجورجيا، كان ترمب يستفيد بشكل مباشر في ولاية أريزونا من تمديد عمليات الفرز، إذ كان يلاحق بايدن المتصدر فيها، بما يتهدد المرشح الديمقراطي بخسارة 11 ناخباً كبيراً تتيحهم هذه الولاية.

تخوف من أنصار ترمب

من جهة أخرى، ردد محتجون شعارات بذيئة عن فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية، واحتشدوا خارج مراكز الفرز في فونيكس وديترويت الجمعة، استجابة لمزاعم لا أساس لها صدرت عن ترمب بوجود تزوير واسع النطاق في السباق إلى البيت الأبيض.

وتأتي احتجاجاتهم فيما يظهر فرز الأصوات في عدد من الولايات تقدم بايدن. وقال عدد من مسؤولي مراكز الاقتراع إن الاحتجاجات على أبواب المراكز تثير قلقاً ومخاوف بشأن سلامتهم والعاملين معهم.

ولثالث يوم على التوالي يتجمع نحو 200 من أنصار ترمب أمام مركز اقتراع في وسط فونيكس، حيث لا يزال مئات العاملين يفرزون الأصوات، مرددين "اعتقلوا كل العاملين في مراكز الاقتراع"، ومطالبين بتجديد رئاسة ترمب لأربع سنوات أخرى.

وفي ديترويت عاد عشرات من أنصار ترمب إلى الشوارع وتجمهروا خارج مركز الفرز، حيث لا يزال العمل مستمراً، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "نحن نحب ترمب"، وهتفوا "أوقفوا السرقة"، في حين طوقت الشرطة الشوارع المؤدية إلى مركز الفرز وراقبت الاحتجاج عن كثب.

وأعرب عدد من مسؤولي مراكز الفرز عن قلقهم من التهديدات الموجهة للعاملين معهم، إلا أنهم أكدوا أن تلك التهديدات لن "تمنعهم من القيام بواجبهم في فرز الأصوات".