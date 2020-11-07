سياسة
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أذربيجان تحرر 16 قرية جديدة وتلحق خسائر كبيرة بقوات الاحتلال الأرميني
تمكّن الجيش الأذربيجاني من تحرير 16 قرية من الاحتلال الأرميني، في إقليم قره باغ، وألحق خسائر كبيرة بالقوات المسلحة الأرمينية بتدمير عدد من العربات ومدافع الهاون، فضلاً عن إلحاق خسائر بالأرواح في صفوف قوات الاحتلال الأرميني.
أذربيجان تحرر 16 قرية جديدة وتلحق خسائر كبيرة بقوات الاحتلال الأرميني
الجيش الأذربيجاني يواصل حملته العسكرية بإصرار كبير على كل نقاط الجبهة، حسب وزارة الدفاع الأذربيجانية / Reuters
7 نوفمبر 2020

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، السبت، تمكن جيش بلاده من تحرير 16 قرية من الاحتلال الأرميني، في إقليم قره باغ، وقال في تغريدة: إن "الجيش الأذربيجاني المظفر نجح في تحرير 6 قرى بمدينة فضولي، و3 قرى في غوبادلي، وقريتين في كل من جبرائيل، وخوجالي، وخوجاوند، وقرية في زنغلان"، مضيفاً: "عاش الجيش الأذربيجاني، قره باغ لأذربيجان".

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان السبت، إلحاقها خسائر كبيرة بالقوات المسلحة الأرمينية، خلال تصديها للهجمات التي شنتها على المناطق السكنية، والاشتباكات المستمرة على محاور الجبهة طوال ساعات الليل، وقالت إن الاشتباكات تواصلت بشكل مكثف على محاور آغدره، وآغدام، وخوجاوند.

ولفتت الوزارة إلى أن القوات الأرمينية اضطرت إلى الانسحاب من بعض النقاط على خط الجبهة إثر تكبدها خسائر في الأرواح والمعدات العسكرية، وأوضحت أن الجيش الأذربيجاني تمكن من تدمير عدد من العربات ومدافع الهاون، فضلاً عن إلحاق خسائر بالأوراح في صفوف القوات الأرمينية، وأشارت إلى استمرار الجيش الأذربيجاني في حملته العسكرية بإصرار كبير على كل نقاط الجبهة.

ضبط وثائق تؤكد توطين أرمن سوريين في زنغلان

من جهة أخرى، عُثر في مدينة زنغلان الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني على وثائق تؤكد توطين سوريين أرمن في إقليم "قره باغ" المحتل، وتتضمن الوثائق قائمة تحمل أسماء سوريين أرمن، ونُسخاً عن جوازات سفر، عُثر عليها في مدينة زنغلان المحررة (جنوب غرب)، في أثناء عملية تفتيش داخل مبنى للمخابرات الأرمينية، حسب وكالة الأناضول.

ونتيجة للتفتيش تبين وجود 60 اسماً لسوريين أرمن (19 عائلة) في القائمة، تم توطينهم بشكل غير شرعي في مدينة زنغلان، خلال فترة الاحتلال الأرميني للأراضي الأذربيجانية.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرر الجيش الأذربيجاني مدينة زنغلان بعد احتلال دام 23 عاماً، بعدما كانت زنغلان قد احتلت من قبل أرمينيا في 29 أكتوبر/تشرين الأول 1993، وهي من بين المحافظات الرئيسية في إقليم قره باغ.

ورداً على اعتداء عسكري أرميني دموي في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية لتحرير أراضيها في إقليم قره باغ المحتل.

ومنذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة من جانب أرمينيا، تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات وأكثر من 200 قرية، فضلاً عن تلال استراتيجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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