سياسة
2 دقيقة قراءة
"بلطجة دولة".. رئيس البرلمان التركي ينتقد توقيف الشرطة الفرنسية لأطفال
وصف رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب توقيف الشرطة الفرنسية لتلاميذ بسبب آرائهم حول الرسوم المسيئة للنبي محمد بـ"بلطجة دولة"، إذ عاملتهم الشرطة كـ"إرهابيين" ووجهت إلى أهلهم أسئلة سياسية عن الحجاب والمعتقدات.
"بلطجة دولة".. رئيس البرلمان التركي ينتقد توقيف الشرطة الفرنسية لأطفال
رئيس البرلمان التركي ينتقد توقيف الشرطة الفرنسية لتلاميذ ويصف الخطوة بـ"البلطجة" / AA
7 نوفمبر 2020

وصف رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، توقيف الشرطة الفرنسية واستجوابها تلاميذ على خلفية آرائهم بشأن الرسوم المسيئة للنبي محمد بالـ"بلطجة".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السبت، حول استجواب الشرطة الفرنسية 4 تلاميذ بينهم أتراك على خلفية آرائهم بشأن الرسوم المسيئة للنبي الكريم محمد (ص)، في إحدى مدارس مدينة ألبرتفيل.

واعتبر شنطوب توقيف الشرطة الفرنسية لأطفال "بلطجة دولة".

ولفت إلى أن المسلمين قلقون ممَّا يحدث في فرنسا، وأضاف "هناك تطورات في فرنسا تثير قلق جميع المسلمين حول العالم منذ مدة طويلة".

وشدد على وجوب محاسبة الشرطة الفرنسية على توقيفها أطفالاً واستجوابهم.

والخميس الماضي داهمت الشرطة الفرنسية منازل 4 تلاميذ، 3 أتراك وجزائري، أعمارهم عشر سنوات، في مدينة ألبرتفيل، بسبب إجاباتهم عن أسئلة المعلمين حول الرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى النبي.

واقتادت الشرطة الأطفال المذعورين بعد انتزاعهم من أسرهم إلى مركز الشرطة واستجوبتهم لمدة 11 ساعة، إلى جانب استجواب أسرهم في المخفر أيضاً.

وعاملت الشرطة الأطفال كـ"إرهابيين" خلال المداهمة والاحتجاز في المخفر، واستجوبتهم حول معتقداتهم.

كما وجهت الشرطة في المخفر أسئلة سياسية إلى أسر التلاميذ حول الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتركي رجب طيب أردوغان، وسألت عن ارتداء الحجاب والمعتقدات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us