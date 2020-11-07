سياسة
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بايدن يتعهد أن يكون رئيساً لكل الأمريكيين وترمب سيطعن قضائياً بالنتائج
تعهد المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوزه في الانتخابات الرئاسية، بأن يكون "رئيساً لجميع الأمريكيين"، بينما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالطعن القضائي في نتائج الانتحابات التي شابها تزوير واسع ومخالفات حسب ادعائه.
بايدن يتعهد أن يكون رئيساً لكل الأمريكيين وترمب سيطعن قضائياً بالنتائج
حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن تخطط لأن يلقي كلمة في وقت ذروة المشاهدة السبت / AFP
7 نوفمبر 2020

تعهد المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوزه في الانتخابات الرئاسية، بأن يكون "رئيساً لجميع الأمريكيين".

وقال بايدن، في بيان موجه للشعب الأمريكي نشره عبر توتير، "الولايات المتحدة.. يُشرّفني أنكم اخترتموني لقيادة بلدنا العظيم"، مضيفاً: "سيكون العمل الذي ينتظرنا صعباً، لكنني أعدكم بأن أكون رئيساً لجميع الأمريكيين سواء صوتّم لي أم لا".

وأشار إلى أن "الأصوات التي حصل عليها كانت قياسية، وتثبت أن الديمقراطية لا تزال تنبض في قلب الولايات المتحدة، رغم العقبات غير المسبوقة". ومضى بالقول: "مع انتهاء الحملة، حان الوقت لندع الغضب والخطاب المحتدم خلفنا، ونتجمع كأمة".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز جو بايدن بالسباق إلى البيت الأبيض، على حساب الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترمب، الذي رفض الاعتراف بالهزيمة، حسبما أكدت حملته الانتخابية.

ولم يقر ترمب بهزيمته أمام بايدن، متوعداً بطعون قضائية لم يحددها، سعياً لتغيير نتيجة السباق إلى البيت الأبيض.

وقال في بيان: "حملتنا ستبدأ في عرض قضيتنا في المحكمة لضمان الالتزام التام بقوانين الانتخابات وتنصيب الفائز الحقيقي". وزعم ترمب أن تزويراً واسعاً ومخالفات شابت الانتخابات.

هاريس أول امرأة في منصب نائب الرئيس الأمريكي

وفي مقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، هنأت المرشحة لمنصب نائب الرئيس من الحزب الديمقراطي كامالا هاريس المرشح جو بايدن بانتخابه رئيساً للولايات المتحدة، قائلة: "لقد فعلناها جو، سوف تكون الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية".

وتعد كامالا هاريس أول امرأة ملونة تُنتخب لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة، حيث حطمت الحواجز التي أبقت الرجال، جميعهم تقريباً من البيض، راسخين في أعلى مستويات السياسة الأمريكية لأكثر من قرنين.

وتمثل سيناتور كاليفورنيا البالغة من العمر 56 عاماً، وهي أيضاً أول شخص من أصول جنوب آسيوية يتم انتخابه لمنصب نائب الرئيس، وهو ما يمثل التعددية الثقافية التي تميز أمريكا ولكنها غائبة إلى حد كبير عن مراكز القوة في واشنطن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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