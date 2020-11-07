قدم حلفاء الولايات المتحدة الغربيون والعرب التهاني للرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

فقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان السبت، إن الولايات المتحدة هي "أهم حليف" للمملكة المتحدة، مضيفاً أنه يتطلع "قدماً للعمل عن كثب على أولوياتنا المشتركة، من تغير المناخ وحتى التجارة والأمن".

كما اختص جونسون نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس بالذكر "لإنجازها التاريخي" كأول امرأة، وأول امرأة ملونة، وأول شخص من أصول جنوب آسيوية، تفوز بهذا المنصب".

كذلك غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلاً "لدينا الكثير للقيام به للتغلب على تحديات اليوم. لنعمل معاً"

من جانبه قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه متحمس لبدء "معالجة أكبر التحديات العالمية معاً".

والجدير بالذكر أن علاقات الزعماء الثلاثة شهدت تقلبات وتوترات مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

رؤساءدولعربيةيهنئونبايدنبالفوز

هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكتب في تغريدة على تويتر: "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته السناتورة كامالا هاريس".

وتابع: "أطيب تمنياتي لشعب الولايات المتحدة وأتطلع إلى العمل معاً لمواصلة تعزيز الصداقة بين بلدينا".

هذا وهنأ الرئيس اللبناني ميشال عون الرئيس المنتخب بالفوز معرباً عن أمله في أن “يعود في عهده التوازن في العلاقات اللبنانية الأمريكية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والأمريكي الصديقين”.

من جهتها أصدرت الرئاسة المصرية بياناً تهنئ فيه المرشح الديمقراطي بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ويتولى بايدن الرئاسة الأمريكية حاملاً خبرة واسعة في مجال السياسة الخارجية، وقال طوال حملته إنه سيعمل على الفور على تعزيز علاقات الولايات المتحدة بحلفائها التقليديين.