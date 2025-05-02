وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم الجمعة محطة محروقات على طريق بلدة حولا بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص في غرفة جاهزة على سقف المحطة.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت تل أبيب ما لا يقل عن 2770 خرقاً له، ما خلّف 199 قتيلاً و491 جريحاً على الأقلّ، وفق بيانات رسمية حتى الخميس.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافاً للاتفاق، إذ نفّذَت انسحاباً جزئياً وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.