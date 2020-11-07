سياسة
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والي إسطنبول يعلن وفاة قطة آيا صوفيا الشهيرة "غلي"
أعلن والي إسطنبول علي ييرلي قايا، السبت، وفاة قطة مسجد آيا صوفيا الشهير "غلي" في العيادة البيطرية التي كانت تتلقى فيها العلاج منذ فترة بمدينة إسطنبول التركية.
والي إسطنبول يعلن وفاة قطة آيا صوفيا الشهيرة "غلي"
 القطة "غلي" باتت محط اهتمام الزوار ووسائل الإعلام العالمية مع افتتاح مسجد آيا صوفيا للعبادة مجدداً / AA
7 نوفمبر 2020

أعلن والي إسطنبول علي ييرلي قايا وفاة قطة مسجد آيا صوفيا الشهير "غلي" في العيادة البيطرية التي كانت تتلقى فيها العلاج منذ فترة بمدينة إسطنبول التركية.

وقال ييرلي قايا في تغريدة على حسابه على تويتر: "أعيش الحزن على فقدان القطة غلي"، موضحاً أن القطة فقدت حياتها في العيادة البيطرية التي كانت تتلقى فيها العلاج منذ الرابع والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي بإسطنبول، وذلك من مضاعفات تتعلق بالشيخوخه.

وكتب والي إسطنبول: "لن ننساكي أبداً غلي".

وباتت القطة "غلي" محط اهتمام الزوار ووسائل الإعلام مع افتتاح مسجد آيا صوفيا للعبادة مجدداً، وتصدرت صورها الكثير من الصحف والمواقع الإخبارية العالمية.

وفي 24 يوليو/تموز الماضي، أقيمت صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا الكبير لأول مرة منذ 86 عاماً من تحويله لمتحف، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونائبه فؤاد أوقطاي، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ووزراء ومسؤولين آخرين ورؤساء أحزاب.

ويقع آيا صوفيا في منطقة “السلطان أحمد” بمدينة إسطنبول، واستخدم كمسجد لمدة 481 عاماً، وجرى تحويله إلى متحف عام 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.

مصدر:TRT عربي
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