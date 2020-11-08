أهم الأحداث:

بايدن يتعهد أن يكون رئيساً لكل الأمريكيين وترمب يتعهد بالطعن قضائياً بالنتائج، وحلفاء واشنطن يهنئون بايدن ونائبته كامالا بالفوز.

الجديد على TRT عربي:

السيطرة والادعاءات الأخلاقية... لماذا تنسحب أمريكا من المنظمات الدولية؟

الموقف الفرنسي من الرسوم المسيئة.. مناصرة لحرية التعبير أم مضاربة سياسية؟

شاهد!

احتفالات بعد فوز بايدن

بايدن يتعهد أن يكون رئيساً لكل الأمريكيين وترمب سيطعن قضائياً بالنتائج

عهد المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوزه في الانتخابات الرئاسية، بأن يكون "رئيساً لجميع الأمريكيين". [TRTعربي]

وقال بايدن، في بيان موجه للشعب الأمريكي نشره عبر تويتر: "شعب الولايات المتحدة.. يُشرّفني أنكم اخترتموني لقيادة بلدنا العظيم"، مضيفاً: "سيكون العمل الذي ينتظرنا صعباً، لكنني أعدكم بأن أكون رئيساً لجميع الأمريكيين سواء صوتّم لي أم لم تصوتوا". [TRTعربي]

حلفاء واشنطن يهنئون بايدن وكامالا بالفوز بالرئاسة

قدم حلفاء الولايات المتحدة الغربيون والعرب التهاني للرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

فقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان السبت، إن الولايات المتحدة هي "أهم حليف" للمملكة المتحدة، مضيفاً أنه يتطلع "قدماً للعمل عن كثب على أولوياتنا المشتركة، من تغير المناخ وحتى التجارة والأمن". [TRTعربي]

كما هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية. [TRTعربي]