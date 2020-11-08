حرر الجيش الأذربيجاني الأحد مدينة شوشة الاستراتيجية في إقليم قره باغ، من الاحتلال الأرميني.

وتقع شوشة على بُعد نحو 15 كيلومتراً من ستيباناكيرت، المدينة الرئيسية في الإقليم المحتل، والواقعة على طريق يربطها بأرمينيا. وتتيح السيطرة على شوشة الواقعة على مرتفع استهداف ستيباناكيرت.

وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن الأذان سيُرفع بعد 28 عاماً في مدينة شوشة المحررة.

وأضاف: "نواصل مسيرة الانتصارات في إقليم قره باغ وماضون حتى النهاية إذا لم تستجب أرمينيا لمطالبنا".

وأكد الرئيس الأذربيجاني أن بلاده "انتقمت لشهدائها في ميدان القتال"، مشيراً إلى أن "دماء ضحايا خوجلي لم تذهب سدى".

وأوضح أن تحرير مدينة شوشة من الاحتلال الأرميني سيبقى يوماً تاريخياً في سجل الجمهورية الأذربيجانية.

وتابع قائلاً: "لمدينة شوشة مكانة خاصة في تاريخ أذربيجان، شوشة زينة منطقة القوقاز بالكامل وليس أذربيجان وحدها".

وكانت أذربيجان أعلنت الأحد، تكبيد القوات الأرمينية التي استهدفت المناطق السكنية والعسكرية خسائر كبيرة في معداتها القتالية، خلال اشتباكات الليل على محاور مختلفة في جبهات القتال.

وأوضحت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، أن الاشتباكات تواصلت بشكل مكثف على محاور آغدره، وآغدام، وخوجاوند، وقوبادلي.

وأشارت إلى أن القوات الأرمينية اضطرت إلى الانسحاب من بعض المناطق على خط الجبهة إثر تكبدها خسائر في الأرواح والتجهيزات العسكرية.

وأضاف البيان أن الجيش الأذربيجاني استطاع تدمير 4 دبابات أرمينية من طراز "تي-72" ومدفعيتين من طراز "دي-20"، إلى جانب عدة شاحنات محملة بذخائر.

ورداً على اعتداء عسكري أرميني دموي في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية لتحرير أراضيها في إقليم قره باغ المحتل.

ومنذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة من جانب أرمينيا تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات وأكثر من 200 قرية، فضلاً عن تلال استراتيجية.