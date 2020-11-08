سياسة
3 دقيقة قراءة
إعلام أمريكي: بايدن يعتزم رفع حظر دخول مواطني دول مسلمة بعد أداء اليمين
أعلنت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيبدأ ولايته برفع حظر دخول مواطني دول مسلمة إلى أمريكا، بعد أن يؤدي اليمين.
إعلام أمريكي: بايدن يعتزم رفع حظر دخول مواطني دول مسلمة بعد أداء اليمين
بايدن سيبدأ ولايته برفع حظر دخول مواطني دول مسلمة إلى الولايات المتحدة / AFP
8 نوفمبر 2020

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الأحد، أن الديمقراطي جو بايدن، الذي أعلنت غالبية وسائل الإعلام المحلية فوزه بالانتخابات الرئاسية لعام 2020، يعتزم رفع الحظر المفروض على دخول مواطني عدة دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تقرير للصحيفة يوضح أولى ملامح سياسة بايدن المنتظرة، والتي تنبأت بإحداث "تغيير بالبلاد، وأن تكون فترة رئاسته قائمة على أولويات مختلفة جذرياً"، مقارنة بدونالد ترمب.

وذكرت الصحيفة أن "الرئيس المنتخب جو بايدن يخطط للتوقيع سريعاً على عدة أمور تنفيذية بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، تشمل إعادة انضمام الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، و إلغاء انسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية الذي تم بناء على قرار من ترمب".

كما أشارت إلى أن بايدن "سيلغي حظر السفر المفروض على بعض البلدان ذات الأغلبية المسلمة، وأنه سيعيد البرنامج الذي يسمح (للحالمين) المهاجرين الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال، بالبقاء في الولايات المتحدة".

وأصدر ترمب قرار الحظر في نسخته الأولى بعد أسبوع واحد فقط من توليه السلطة في يناير/كانون الثاني 2017 بدعوى حماية الأمريكيين من الإرهاب.

واستهدف القرار حينها مواطني سبع دول إسلامية هي: العراق والسودان وإيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، وتسبب في فوضى بالمطارات واحتجاجات عارمة.

وبعد سلسلة من الطعون والمعارك القضائية، عدلت المحكمة العليا الأمريكية القائمة لتشمل النسخة الحالية من الحظر إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، في حين تواجه كوريا الشمالية وفنزويلا أيضاً قيوداً على التأشيرة.

ومساء السبت أعلنت وسائل إعلام أمريكية بينها "سي إن إن"، و"أسوشيتيد برس"، و"فوكس نيوز"، فوز بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، لكن ينتظر الإعلان الرسمي لتأدية اليمين وبدء ولايته، في الوقت الذي يصرّ فيه ترمب على رفض الاعتراف بالهزيمة ويهدد بتقديم طعون قضائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us