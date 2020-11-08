كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الأحد، أن الديمقراطي جو بايدن، الذي أعلنت غالبية وسائل الإعلام المحلية فوزه بالانتخابات الرئاسية لعام 2020، يعتزم رفع الحظر المفروض على دخول مواطني عدة دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تقرير للصحيفة يوضح أولى ملامح سياسة بايدن المنتظرة، والتي تنبأت بإحداث "تغيير بالبلاد، وأن تكون فترة رئاسته قائمة على أولويات مختلفة جذرياً"، مقارنة بدونالد ترمب.

وذكرت الصحيفة أن "الرئيس المنتخب جو بايدن يخطط للتوقيع سريعاً على عدة أمور تنفيذية بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، تشمل إعادة انضمام الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، و إلغاء انسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية الذي تم بناء على قرار من ترمب".

كما أشارت إلى أن بايدن "سيلغي حظر السفر المفروض على بعض البلدان ذات الأغلبية المسلمة، وأنه سيعيد البرنامج الذي يسمح (للحالمين) المهاجرين الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال، بالبقاء في الولايات المتحدة".

وأصدر ترمب قرار الحظر في نسخته الأولى بعد أسبوع واحد فقط من توليه السلطة في يناير/كانون الثاني 2017 بدعوى حماية الأمريكيين من الإرهاب.

واستهدف القرار حينها مواطني سبع دول إسلامية هي: العراق والسودان وإيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، وتسبب في فوضى بالمطارات واحتجاجات عارمة.

وبعد سلسلة من الطعون والمعارك القضائية، عدلت المحكمة العليا الأمريكية القائمة لتشمل النسخة الحالية من الحظر إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، في حين تواجه كوريا الشمالية وفنزويلا أيضاً قيوداً على التأشيرة.

ومساء السبت أعلنت وسائل إعلام أمريكية بينها "سي إن إن"، و"أسوشيتيد برس"، و"فوكس نيوز"، فوز بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، لكن ينتظر الإعلان الرسمي لتأدية اليمين وبدء ولايته، في الوقت الذي يصرّ فيه ترمب على رفض الاعتراف بالهزيمة ويهدد بتقديم طعون قضائية.