هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أذربيجان بتحرير مدينة شوشة الاستراتيجية بعد 28 عاماً من الاحتلال الأرميني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، خلال مشاركته في المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية بولاية قوجة إيلي غربي البلاد.

وتابع أردوغان: "فرحة إخواننا الأذربيجانيين هي فرحتنا"، مؤكداً أن تحرير باقي الأراضي المحتلة بات قريباً.

وأضاف أردوغان: "من صبر ظفر، وهذا ما فعله الإخوة الأذربيجانيون أمام تقاعس مجموعة مينسك عن حل الأزمة في قره باغ".

وفي وقت سابق الأحد أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تحرير مدينة شوشة الاستراتيجية من الاحتلال الأرميني.

وقال علييف في خطاب للشعب الأذربيجاني: إن "الأذان سيرفع في مدينة شوشة مجدداً بعد منعه 28 عاماً".

ورداً على اعتداء عسكري أرميني دموي في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي أطلقت أذربيجان عملية عسكرية لتحرير أراضيها في إقليم “قره باغ” المحتل.

ومنذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة من جانب أرمينيا، تمكنت من استعادة السيطرة على 5 مدن، بينها شوشة، و3 بلدات وأكثر من 200 قرية، فضلاً عن تلال استراتيجية كانت محتلة من قبل أرمينيا.