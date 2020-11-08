صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، لأول مرة منذ سنوات، على إقامة مستوطنة جديدة في منطقة "غلاف غزة".

جاء ذلك وفق ما أفادت به القناة (12) الخاصة، بعد انطلاق الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وفي وقت سابق الأحد، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع "ستصادق الحكومة اليوم على إقامة مستوطنة جديدة بغلاف غزة، هذه أخبار عظيمة لإسرائيل".

وأكد نتنياهو أيضاً على مواصلة حكومته تطوير المستوطنات الواقعة في المناطق الجنوبية، بما في ذلك بناء أحياء جديدة في مستوطنتي "سديروت" ونتيفوت" (القريبتين من غزة)، وفق ما أوردته القناة السابعة المقربة من جمهور المستوطنين.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد ذكرت أن المستوطنة الجديدة، وهي الأولى التي ستُبنى في هذه المنطقة منذ سنوات، ستضم نحو 500 أسرة وسيطلق عليها اسم "حانون".

وأشارت إلى أن الحكومة، ستخصص مليون شيكل (نحو 296 ألف دولار) من الميزانية الجديدة لإقامة البنية التحتية للمستوطنة، التي ستقام ضمن المجلس الاستيطاني "سدوت هنيغف".