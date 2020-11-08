هنأ مسؤولون أتراك، على رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان، الشعب الأذربيجاني على تحرير مدينة شوشه من الاحتلال الأرميني.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها الأحد، خلال مشاركته في المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية بولاية قوجة إيلي غربي البلاد: "من صبر ظفر، وهذا ما فعله الإخوة الأذربيجانيون أمام تقاعس مجموعة مينسك عن حل الأزمة في قره باغ".

وأضاف أردوغان أن فرحة الأذربيجانيين بتحرير أراضيهم المحتلة، هي فرحة بالنسبة لتركيا أيضاً

من جانبه هنأ وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الجيش الأذربيجاني بتحرير مدينة شوشة الاستراتيجية، قائلاً في تغريدة على تويتر: "تهانينا لتحرير شوشة المدينة القديمة والعاصمة الثقافية لأذربيجان".

وأردف: "علم أذربيجان المجيد سيرفع في سماء شوشة إلى الأبد، عاشت أذربيجان بعلَمها ذي الألوان الثلاثة".

بدوره،هنأ رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، الشعب والجيش الأذربيجاني بتحرير مدينة شوشة الاستراتيجية بإقليم "قره باغ"، من الاحتلال الأرميني.

وقال تتار في تغريدة على "تويتر": "مبارك نصر الإخوة الأذربيجانيين بتحرير مدينة شوشة".

وأضاف "سعدنا بتحرير المدينة ذات الأهمية البالغة في مسيرة تحرير قره باغ.

مسؤولون أتراك يهنئون أذربيجان بتحرير "شوشة"

كما هنأ الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، الجيش الأذربيجاني وقال في تغريدة على تويتر: "مبارك نصر الإخوة الأذربيجانيين في مدينة شوشة، سعدنا جداً بهذا الانتصار".

من جانبها هنأت وزارة الدفاع التركية أذربيجان بتحريرها مدينة شوشة من الاحتلال.

وأضافت الوزارة في تغريدة عبر تويتر : "الجيش الأذربيجاني البطل حرر مدينة شوشة المهمة من الاحتلال".

وأشارت إلى أن سكان أذربيجان الأتراك سيشهدون تفتح زهرة العندليب (har-ı bülbül) الشهيرة في شوشة بعد غياب 28 عاماً.

فرحة عارمة

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تحرير مدينة شوشة الاستراتيجية من الاحتلال الأرميني. وقال في خطاب للشعب: إن "الأذان سيرفع في مدينة شوشة مجدداً بعد منعه 28 عاماً".

ولفت إلى أن تحرير مدينة شوشة من الاحتلال الأرميني سيبقى يوماً تاريخياً في سجل الجمهورية الأذربيجانية، مضيفاً أن "لمدينة شوشة مكانة خاصة في تاريخ أذربيجان.. شوشة زينة منطقة القوقاز بالكامل وليس أذربيجان وحدها".

وأشاد كل من القوات الأذربيجانية والمواطنين والصحفيين في مدينة فضولي بنجاح جيش البلاد في تحرير المدينة من الاحتلال، وعبّروا عن فرحتهم، حسب مراسل الأناضول.

وهتف بعض الجنود والمراسلين الصحفيين باسم مدينة "شوشة"​، إثر متابعتهم عبر هواتفهم الجوالة خطاب الرئيس إلهام علييف الأخير حول تحرير المدينة. وتأثّر بعض الجنود وذرفوا دموع الفرح، وأطلقوا النار في الهواء ابتهاجاً.