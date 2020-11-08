سياسة
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نائب ديمقراطي بالكونغرس: سنوقف تمويل الحرب السعودية في اليمن
أكد عضو عن الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي أن بلاده ستوقف تمويل الحرب التي تقودها السعودية في اليمن منذ نحو 6 سنوات.
نائب ديمقراطي بالكونغرس: سنوقف تمويل الحرب السعودية في اليمن
رو خانا يقول إن بلاده ستوقف تمويل الحرب التي تقودها السعودية في اليمن  / Reuters
8 نوفمبر 2020

أعلن عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي رو خانا، الأحد، أن "بلاده ستوقف تمويل الحرب التي تقودها السعودية في اليمن منذ نحو 6 سنوات".

وقال خانا، في تغريدة عبر توتير، إننا "سنوقف تمويل الحرب السعودية في اليمن".

وبعد ترشيحه رسمياً من قبل حزبه، أعلنت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن، بشكل رسمي ضمن برنامجه الانتخابي، أنه "سينهي دعم الولايات المتحدة لحرب السعودية في اليمن إذا انتخب رئيساً".

وأوضح بيان، نِشر على صفحة بايدن الانتخابية، "سنعيد تقييم علاقتنا بالسعودية، وننهي الدعم الأمريكي لحرب السعودية في اليمن، ونتأكد من أن الولايات المتحدة لا تتنكر لقيمها من أجل بيع الأسلحة أو شراء النفط".

ومنذ 6 أعوام، يشهد اليمن حرباً عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وأدى النزاع إلى مقتل 112 ألفاً، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات ذات كثافة سكانية عالية، بينها العاصمة صنعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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