أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، موقفه الرافض للقبول بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قائلاً إنها "انتخابات مسروقة".

وكتب ترمب، في سلسلة تغريدات، "هؤلاء الناس لصوص.. أجهزة المدن الكبرى فاسدة.. هذه انتخابات مسروقة".

وأضاف: "أفضل مؤسسة لإجراء استطلاعات الرأي في بريطانيا أشارت هذا الصباح إلى أنه من الواضح أن هذه الانتخابات كانت مسروقة، وأنه من المستحيل تصور أن جو بايدن تفوق في بعض هذه الولايات".

وأضاف أن "هناك عدداً من الإقرارات الخطية تشير إلى حدوث تزوير في الاقتراع".

وتابع ترمب قائلاً "لدينا تاريخ حافل من مشاكل الانتخابات في هذا البلد".

كانت قناة "فوكس نيوز"، صرحت أن "بايدن بعد فوزه في بنسلفانيا فاز بولاية نيفادا (6 أصوات)، ما يرفع أصواته بالمجمع الانتخابي إلى 290".

هذا وأفادت شبكة "CNN"، الأحد، بأن جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس دونالد ترمب، يتواصل معه لحثه على الاعتراف بنتيجة الانتخابات، وبفوز منافسه جو بايدن".

ونقلت الشبكة عن مصادر (لم تسمّها) قولها إن "كوشنر يتواصل مع ترمب لحثه على الاعتراف بنتيجة الانتخابات.

ومساء السبت، أعلنت وسائل إعلام أمريكية بينها "CNN"، و"أسوشيتيد برس"، و"فوكس نيوز"، فوز بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.