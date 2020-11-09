سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
شوشة / AA
9 نوفمبر 2020

أهم الأحداث:

مسؤولون أتراك يهنئون أذربيجان بتحرير "شوشة" الاستراتيجية، والسلطات التركية تعلن أنها أوقفت سابقاً منفذ هجوم فيينا الأخير.

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مسؤولون أتراك يهنئون أذربيجان بتحرير "شوشة" الاستراتيجية

هنأ مسؤولون أتراك، على رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان، الشعب الأذربيجاني على تحرير مدينة شوشه من الاحتلال الأرميني. [TRTعربي]

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها الأحد، خلال مشاركته في المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية بولاية قوجة إيلي غربي البلاد: "من صبر ظفر، وهذا ما فعله الإخوة الأذربيجانيون أمام تقاعس مجموعة مينسك عن حل الأزمة في قره باغ". [TRTعربي]

أنقرة: أوقفنا سابقاً منفذ هجوم فيينا وأبلغنا النمسا بوضعه الأمني

أعلنت السلطات التركية أنها أوقفت سابقاً منفذ هجوم فيينا الأخير خلال محاولة عبوره إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي وزودت النمسا بوضعه الأمني عند ترحيله إليها. [TRTعربي]

جاء ذلك في بيان الأحد صادر عن المديرية العامة للأمن التركي. [TRTعربي]

وذكرت المديرية في البيان، أنها عقب هجوم فيينا أجرت تحريات عن منفّذه "كوجتيم فاجزولاي" حامل الجنسية النمساوية المنتمي لـ "داعش." [TRTعربي]

وأضافت أن التحريات أظهرت أن منفّذ الهجوم دخل تركيا في الأول من سبتمبر/أيلول 2018 عبر مطار أتاتورك الدولي. [TRTعربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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