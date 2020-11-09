أعلن الجيش الليبي الأحد، أن مجموعة جديدة من مرتزقة "فاغنر" الروسية عززت مواقعها غرب مدينة سرت شمالي البلاد.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها عملية "بركان الغضب" التابعة للجيش الليبي، على صفحتها في فيسبوك.

وأفادت التدوينة بأن "مجموعة جديدة من عصابة مرتزقة ‫فاغنر تعزّز مواقعها في منطقة الخزان في ‫جارف قرب منطقة البطومة غرب سرت، وتقوم بتركيب رادار جديد في المنطقة فور وصولها".

وأرفقت بالتدوينة صورة تُظهِر مجموعة من الأشخاص على متن سيارة، وقالت إنها "صورة لمرتزقة ‫الجنجاويد السودانية المتحالفين مع مليشيات حفتر الإرهابية الهاربة في شوارع سرت اليوم".

ورحب الجيش الليبي الجمعة، بانعقاد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت، خلال الأيام المقبلة، مشترطاً خروج المرتزقة وانسحاب مليشيا حفتر.

ويسود ليبيا منذ 21 أغسطس/آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه من آن إلى آخر مليشيا حفتر، التي تسببت في سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية، تتنازع مليشيا حفتر الحكومة على الشرعية والسلطة.