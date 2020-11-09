سياسة
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11 قتيلاً و8 جرحى في هجوم إرهابي على موقع عسكري ببغداد
هاجم عناصر تنظيم داعش الإرهابي موقعاً عسكرياً عند المدخل الغربي للعاصمة العراقية بغداد، ما أدى إلى مقتل 11 وإصابة 8 آخرين.
11 قتيلاً و8 جرحى في هجوم إرهابي على موقع عسكري ببغداد
11 قتيلاً و8 جرحى في هجوم لداعش الإرهابي على موقع عسكري ببغداد / AA
9 نوفمبر 2020

قُتل 11 شخصاً بينهم عناصر من قوّات الأمن مساء الأحد، في هجوم على موقع عسكري عند المدخل الغربي للعاصمة العراقية بغداد.

وهاجم عناصر داعش الإرهابي في أربع سيارات، الموقع في حي الرضوانية ببغداد بالقنابل اليدوية والأسلحة الآلية.

وقالت مصادر محلية إن الهجوم شنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، وقتلوا فيه خمسة أفراد من الحشد العشائري وستّة أشخاص آخرين من المنطقة أتوا للمساعدة على صدّ الهجوم.

وأكدت مصادر طبية أن هذه الحصيلة بالإضافة إلى ثمانية جرحى نُقلوا أيضاً إلى أحد مستشفيات بغداد.

ولم تتبنَّ أي جهة رسمياً حتى الآن هذا الهجوم الليلي، كما لم تعلن الجهات الرسمية عن تفاصيله، لكنّ مصادرَ أمنية أفادت بأن قوات الجيش والشرطة بدأت عملية بحث عن المهاجمين.

وأعلن العراق قبل ثلاث سنوات "انتصاره" على تنظيم داعش الإرهابي الذي ما زال يمتلك خلايا سرّية، لا سيّما في الحزام الزراعي الكبير لبغداد.

وبعد توسع سريع جداً وإعلانه ما يُسمَّى "دولة الخلافة" في صيف 2014 في مناطق عدة من العراق وسوريا، تكبد داعش الإرهابي خسائر في هجمات متتالية شُنّت عليه في هذين البلدين.

ويستمرّ التنظيم الإرهابي بين حين وآخر في شن هجمات في سوريا والعراق، فضلاً عن أفغانستان وغرب إفريقيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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