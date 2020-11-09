سياسة
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شاهد.. احتجاجات في العراق للمطالبة بإخراج PKK الإرهابي من سنجار
حمل محتجون في العراق لافتات تطالب بتحرير المخطوفين والمختطَفات من سجون داعش وPKK الإرهابيين وإنهاء الإرهاب الفكري والجسدي ضد المواطنين في سنجار.
شاهد.. احتجاجات في العراق للمطالبة بإخراج PKK الإرهابي من سنجار
عشرات النازحين يتظاهرون في محافظة دهوك شمالي العراق للمطالبة بتحرير المختطَفين والمختطَفات وإعادتهم إلى ديارهم / AA
9 نوفمبر 2020

تظاهر عشرات النازحين الأيزيديين في محافظة دهوك شمالي العراق الأحد، للمطالبة بإخراج تنظيم PKK الإرهابي من قضاء سنجار شمال شرقي محافظة نينوى.

وحمل المحتجون لافتات تطالب بتحرير المخطوفين والمختطَفات من سجون داعش وPKK الإرهابيين وإنهاء الإرهاب الفكري والجسدي ضد المواطنين في سنجار.

وحسب وسائل إعلام محلية، طالب نازحو سنجار القاطنين في ثلاثة مخيمات رئيسية بمحافظة دهوك هي شاريا وجمجكو وشيخان، بالإسراع في تنفيذ اتفاق أربيل-بغداد.

ووقع الطرفان هذا الاتفاق برعاية الأمم المتحدة في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لإرساء الاستقرار في القضاء تمهيداً لعودة النازحين، بعد إخراج جميع الجماعات الإرهابية المسلحة.

ويقول النازحون إن أوضاعهم تتفاقم يوماً بعد آخر في المخيمات، وأشاروا إلى انهم لا يستطيعون أيضاً العودة في الوقت الراهن قبل أن تعاد الخدمات إلى ديارهم.

وتفتقر سنجار إلى الخدمات الرئيسية في ظل سيطرة تنظيم PKK الإرهابي ومليشيات الحشد الشعبي، على المدينة التي يقطنها الإيزيديون.

وكان تنظيم PKK الإرهابي أوجد لنفسه موطئ قدم في محافظة نينوى بخاصة قضاء سنجار غربي المحافظة عند اجتياح تنظيم داعش الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وانشأ هناك ما يسمى"وحدات حماية سنجار".

ولا يزال مسلحو هذا التنظيم ينتشرون في المنطقة رغم مطالبات متكررة من السلطات المحلية وكذلك إقليم شمالي العراق بمغادرتهم المنطقة.

وفي الأسبوع الماضي، شن مسلحو PKK الإرهابي عدة هجمات على الأجهزة الأمنية التابعة لإقليم كردستان، مما أوقع قتيلاً وعدة مصابين بين صفوفها. وأثارت هذه الهجمات استنكاراً واسعاً داخل العراق وخارجه.

ويتخذ تنظيم PKK الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق، معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية بالمنطقة، ويشنّ منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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