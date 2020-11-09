سياسة
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"أسيلسان" التركية توقّع عقداً في مجال تصدير أنظمة الدفاع
عززت شركة "أسيلسان" التركية موقعها ضمن قائمة أفضل الشركات العالمية المنتجة للأسلحة والمعدات العسكرية على مستوى العالم، ووقّعت عقداً بقيمة 118 مليون يورو مع أحد زبائنها الدوليين.
"أسيلسان" التركية توقّع عقداً في مجال تصدير أنظمة الدفاع
عزّزت  "أسيلسان" موقعها ضمن قائمة أفضل الشركات المنتجة للأسلحة والمعدات العسكرية على مستوى العالم / AA
9 نوفمبر 2020

وقعت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية، عقداً بقيمة 118 مليون يورو مع أحد زبائنها الدوليين، في مجال تصدير أنظمة الدفاع.

وأوضحت الشركة في بيان الاثنين، أنه بموجب العقد، فإن عمليات التسليم ستتم خلال الأعوام 2020-2022، مشيرة إلى أن أنشطة الشراكة الجديدة ستؤثر بشكل إيجابي في إجمالي أرباح الشركة.

وتأسست شركة "أسيلسان" عام 1975، بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.

وعززت "أسيلسان" موقعها ضمن قائمة أفضل الشركات المنتجة للأسلحة والمعدات العسكرية على مستوى العالم، حسبما أعلنت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية.

وفي أغسطس/آب الماضي، أفادت المجلة التي تصنَّف سنوياً ضمن أفضل 100 شركة عالمية في مجال الصناعات الدفاعية، بتمكُّن أسيلسان، من احتلال المرتبة 48 في قائمة "ديفينس نيوز" للعام الحالي، بعد أن كانت في المرتبة 52 خلال العام الماضي.

وفي عام 2018 وصلت ميزانية أسيلسان إلى مليار و792 مليون دولار، واستطاعت الشركة زيادة هذه القيمة في العام التالي بنسبة 21%، لتصبح ميزانيتها مليارين و172 مليون دولار.

ويعود الفضل في هذه الريادة التي حققتها أسيلسان إلى أبحاثها وابتكاراتها في نظم الاتصالات العسكرية والمدنية، وأجهزة الرادار والحرب الإلكترونية، والأنظمة الكهربائية والضوئية، ومنظومات الدفاع، والتسلّح، والتحكّم، وغيرها من الأنظمة الدفاعية البحرية القائمة على جهودها الخاصة بالبحث والتطوير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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