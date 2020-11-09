سياسة
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الليرة التركية تواصل انتعاشها أمام العملات الأجنبية
تراجع اليورو أمام الليرة ليصل إلى 9.58 ليرة، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بنحو 3.5% ليصبح عند 10.87 ليرة.
الليرة التركية تواصل انتعاشها أمام العملات الأجنبية
الليرة التركية تنتعش إثر تصريحات رئيس البنك المركزي / AA
9 نوفمبر 2020

انتعشت الليرة التركية الاثنين بشكل قوي بعد تصريحات رئيس البنك المركزي ناجي آغبال، لتبلغ 8.07 مقابل الدولار بعد أن وصلت في ساعات الصباح إلى 8,25.

وكان سعر صرف الدولار أغلق عند 8.52 ليرة يوم الجمعة، ليسجل ارتفاعا بـ1.2% أمام الليرة، مقارنة بسعر الإغلاق الذي سبقه.

كما واصل اليورو تراجعه أمام الليرة ليصل إلى 9.58 ليرة، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بنحو 3.5% ليصبح عند 10.87 ليرة.

وفي وقت سابق الاثنين، أكد رئيس البنك المركزي التركي ناجي آغبال، عزمه على مواصلة استخدام جميع أدوات السياسة النقدية تماشياً مع الهدف الرئيسي لاستقرار الأسعار.

وقال آغبال في بيان، إن "الأهداف الرئيسية للبنك المركزي هي ضمان والحفاظ على استقرار الأسعار، وتماشياً مع الهدف الرئيسي سنستخدم جميع أدوات السياسة بحسم".

وأضاف أنه سيُعزَّز الاتصال في السياسة النقدية في إطار مبادئ الشفافية والمساءلة والقدرة على التنبؤ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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