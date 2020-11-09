سياسة
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وزيرة التجارة التركية: سنعزز مكانتنا في عالم ما بعد كورونا
قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان في كلمة لها خلال افتتاح فعاليات المعرض الافتراضي الأول "ساها إسطنبول" (SAHA Istanbul) للصناعات الدفاعية التركية، إن بلادها ستعزز دورها التجاري والاقتصادي في النظام العالمي الجديد ما بعد جائحة كورونا.
وزيرة التجارة التركية: سنعزز مكانتنا في عالم ما بعد كورونا
بكجان تؤكد أن تركيا ستعزز دورها التجاري والاقتصادي في النظام العالمي الجديد ما بعد جائحة كورونا / AA
9 نوفمبر 2020

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان إن بلادها ستعزز دورها التجاري والاقتصادي في النظام العالمي الجديد ما بعد جائحة كورونا.

جاء ذلك في كلمة لها الاثنين، خلال افتتاح فعاليات المعرض الافتراضي الأول "ساها إسطنبول" (SAHA Istanbul) للصناعات الدفاعية التركية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشارت بكجان إلى أن تركيا أظهرت مقاومة كبيرة أمام الجائحة بفضل أدائها التجاري القوي.

ولفتت إلى أن معطيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى أن تركيا في مصاف الدول الأقل تأثراً بالجائحة بعد الصين وكوريا الجنوبية، بين دول المنظمة، خلال عام 2020.

وأشارت إلى أن قطاع الصناعات الدفاعية التركية يزداد تطوراً يوماً بعد يوم، ويُعد من القطاعات الرائدة في الصادرات المعتمدة على التكنولوجيا ذات القيمة المضافة العالية.

ولفتت بكجان إلى أن الصناعات الدفاعية حققت صادرات بقيمة 2.4 مليار دولار العام الماضي.

وأشارت إلى أن حجم صادرات القطاع بلغ 1.6 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 10.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك رغم الظروف الناجمة عن جائحة كورونا.

في سياق متصل بلغت صادرات تركيا من الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية 5.9 مليارات دولار، محققة نمواً بنسبة 6.8% خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب بيانات أحصتها وكالة الأناضول من اتحاد مصدّري منطقة وسط الأناضول، فقد صدّرت تركيا 7.7 ملايين طن من الحبوب، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2020، ليصبح قطاع الحبوب والبقوليات ثالث القطاعات التركية الأكثر تصديراً للمنتجات إلى الخارج.

وتصدّر القمح أكثر المنتجات تصديراً في هذا القطاع، إذ بلغت عائدات تصديره 798.6 مليون دولار، خلال الفترة المذكورة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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