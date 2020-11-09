أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاثنين، إقالة وزير الدفاع مارك إسبر من منصبه وتعيين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب كريستوفر ميلر وزيراً للدفاع بالوكالة.

وقال ترمب في تغريدة: "يسعدني أن أعلن تعيين السيد ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، وزيراً للدفاع بالوكالة من الآن".

وأضاف: أن "مارك إسبر (وزير الدفاع) قد أُقيل، وأشكره على خدماته".

والخميس الماضي نفت وزارة الدفاع الأمريكية التقارير الإعلامية التي أشارت إلى تحضير إسبر رسالة استقالته من منصبه.

وكانت مصادر في إدارة ترمب أفادت في سبتمبر/أيلول المنصرم، بأن الرئيس غير راضٍ عن عمل وزير الدفاع إسبر، ويسعى إلى استبداله بوزير شؤون المحاربين القدامى روبيرت ويلكي.

وسبق أن أفادت وكالة بلومبيرغ بأن ترمب يدرس إمكانية إعفاء إسبر من منصب وزير الدفاع حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، وأن إسبر أبلغ المقربين منه بنيته الاستقالة أياً كانت نتائج السباق الرئاسي.

وفي يونيو/حزيران الماضي ذكرت محطة NBC التلفزيونية المحلية، أن ترمب نظر في احتمال إقالة إسبر بشكل فوري بسبب خلافات كبيرة بينهما حول الاحتجاجات التي فجّرها مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد.