وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسوم تعيين الوزير السابق "لطفي إلفان" ليكون وزيراً للخزانة والمالية خلفاً لبراءت ألبيرق.

وجاء في المرسوم الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية منتصف ليل الثلاثاء: "تم تعيين لطفي إلفان في منصب وزير الخزانة والمالية بعد طلب الوزير السابق ألبيرق الاستقالة والموافقة عليها".

والإثنين، أعلنت الرئاسة التركية، أنها وافقت على "طلب إعفاء من المنصب" تقدم به الوزير براءت ألبيرق "لأسباب صحية".

وخلال السنوات الماضية، شغل لطفي إلفان (مواليد 1962) عديداً من المناصب الرفيعة في حكومات سابقة، من بينها وزارة التنمية، ووزارة المواصلات والملاحة البحرية، كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.