سياسة
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باكو تنتصر.. أرمينيا تقر بالهزيمة في إقليم قره باغ المحتل
أعلن رئيس وزراء أرمينيا أنّه وقّع اتفاقاً "مؤلماً" مع كلّ من أذربيجان وروسيا لإنهاء الحرب في إقليم قره باغ الذي تحتله أرمينيا. وكشف الكرملين أن الرئيس الروسي ونظيره الأذربيجاني ورئيس وزراء أرمينيا وقعوا إعلاناً مشتركاً حول وقف إطلاق النار.
باكو تنتصر.. أرمينيا تقر بالهزيمة في إقليم قره باغ المحتل
أرمينيا تقر بالهزيمة في إقليم قره باغ المحتل / AA
9 نوفمبر 2020

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان فجر الثلاثاء أنّه وقّع اتفاقاً "مؤلماً" مع كلّ من أذربيجان وروسيا لإنهاء الحرب في إقليم قره باغ الذي تحتله أرمينيا.

وقال باشينيان في بيان على صفحته في موقع فيسبوك "لقد وقّعت إعلاناً مع الرئيسين الروسي والأذربيجاني لإنهاء الحرب في قره باغ"، واصفاً هذه الخطوة بأنّها "مؤلمة بشكل لا يوصف، لي شخصياً كما لشعبنا".

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من جانبه أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سريان وقف لإطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا في قرع باغ اعتباراً من منتصف ليلة الثلاثاء.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا وقعوا إعلاناً مشتركاً حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

ورداً على اعتداء عسكري أرميني دموي في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية لتحرير أراضيها في إقليم قره باغ المحتل.

ومنذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة من أرمينيا، تمكنت من استعادة السيطرة على 5 مدن، آخرها شوشة، و4 بلدات وأكثر من 300 قرية، فضلاً عن تلال استراتيجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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