سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
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خلاصات من TRT عربي: 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
أردوغان:  التدخل التركي أنعش الحوار الليبي / AA
10 نوفمبر 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن التدخل التركي أنعش الحوار الليبي والكفاح مستمر حتى تحرير قره باغ، وأذربيجان تحرر مزيداً من القرى وضحايا المدنيين في القصف الأرميني يتزايدون.

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    أردوغان: التدخل التركي أنعش الحوار الليبي.. والكفاح مستمر حتى تحرير قره باغ

      أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، أن تدخل أنقرة في الوقت المناسب ساهم في انتعاش آمال الحل السياسي اليوم في ليبيا. [TRT عربي]

      وقال إنه "عبر الدعم التركي تمكنت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً من وقف زحف الجنرال الانقلابي خليفة حفتر نحو العاصمة طرابلس، وأجبرته على العودة إلى الحوار الذي انطلق الاثنين في تونس برعاية أممية". [TRT عربي]

      وعن التطورات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان قال أردوغان: "زادت فرحتنا وآمالنا مع تحرير شوشة الأذربيجانية، ولن تنزل راية الكفاح حتى نهاية الاحتلال الأرميني لإقليم قره باغ". [TRT عربي]

      أذربيجان تحرر مزيداً من القرى.. وضحايا المدنيين في القصف الأرميني يتزايدون

        أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاثنين، أن جيش بلاده حرّر 23 قرية جديدة من الاحتلال الأرميني في إقليم قره باغ. [TRT عربي]

        وأوضح علييف في تغريدة عبر تويتر، أنه حُرّرت 6 قرى بمحافظة فضولي، و4 بخوجالي، و5 بخوجاوند، و3 بجبرائيل، و3 بقوبادلي، وقريتان بزنغيلان. [TRT عربي]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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