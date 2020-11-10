سياسة
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بايدن يدعو إلى الإقرار بفوزه وترمب يصر على وجود "مخالفات" انتخابية
رفعت حملة ترمب الاثنين دعوى قضائية تزعم أن نظام التصويت بالبريد في ولاية بنسلفانيا "يفتقر إلى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة في تصويت الناخبين بأنفسهم".
بايدن يدعو إلى الإقرار بفوزه وترمب يصر على وجود "مخالفات" انتخابية
لم يعترف ترمب بالهزيمة بعد أيام من حصول منافسه الديمقراطي جو بايدن على عدد كافٍ من أصوات المجمع الانتخابي (AP) / AP
10 نوفمبر 2020

دعا فريق الرئيس الأمريكي المنتخَب جو بايدن، إدارة الخدمات العامة إلى الإقرار بفوزه، في حين يواصل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب رفع دعاوى قضائية للتحقيق في ما سماه "مخالفات" انتخابية.

وقال مسؤول في الفريق الانتقالي لجو بايدن الاثنين، إنه يجب الإقرار بفوزه "لكي تبدأ عملية انتقال السلطة".

وأضاف المسؤول للصحفيين عبر الهاتف، أن إدارة الخدمات العامة عادة ما تقر فوز المرشح الرئاسي عندما يتضح الفائز، وأضاف أن الفريق الانتقالي قد يتخذ إجراءات قانونية.

من جانبها رفعت حملة ترمب الاثنين دعوى قضائية تزعم أن نظام التصويت بالبريد في ولاية بنسلفانيا "يفتقر إلى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة في تصويت الناخبين بأنفسهم".

وتسعى الدعوى القضائية إلى استصدار أمر قضائي طارئ لمنع مسؤولي الولاية من التصديق على فوز جو بايدن بها.

ولم يعترف ترمب بالهزيمة بعد أيام من حصول منافسه الديمقراطي جو بايدن على عدد كافٍ من أصوات المجمع الانتخابي في كل ولاية لتحقيق الفوز.

وعلى أثر تشكيك ترمب المستمر، فوّض وزير العدل الأمريكي وليام بار الاثنين ممثلي الادعاء الاتحاديين لفتح تحقيقات في "مزاعم جوهرية في مخالفات التصويت وجدولة الأصوات"، وحثهم في نفس الوقت على عدم الاكتراث بالمزاعم "الخيالية أو بعيدة الاحتمال".

وقال أكبر عضو جمهوري في الكونغرس الأمريكي، إن "الرئيس دونالد ترمب من حقه النظر في مخالفات انتخابات الأسبوع الماضي"، لكنه لم يقدم أي دليل على وجود تزوير.

وتابع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الاثنين، إنه يؤيد خوض ترمب معركة قانونية في مزاعم التزوير.

وأضاف: "الرئيس ترمب له الحق بنسبة 100 بالمئة في النظر في مزاعم المخالفات وتقييم خياراته القانونية". وقبل مخاطبة مجلس الشيوخ، التقى ماكونيل وزير العدل.

وهنأ عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بايدن على فوزه. وقالت إحداهن، وهي السيناتور سوزان كولينز، للصحفيين مساء الاثنين، إنها تعتقد أن طعون الرئيس القانونية "من غير المرجح أن تغيّر نتيجة الانتخابات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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