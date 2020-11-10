سياسة
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وفاة القيادي الفلسطيني صائب عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا
أعلنت مصادر فلسطينية وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقيات، عقب تشخيص إصابته بفيروس كورونا.
وفاة القيادي الفلسطيني صائب عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا
صائب عريقات أعلن إصابته بفيروس كورونا في الثامن من الشهر الماضي
10 نوفمبر 2020

أعلنت مصادر فلسطينية، أن القيادي الفلسطيني البارز صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد توُفّي الثلاثاء في مشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وجاءت وفاة عريقات بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا في الثامن من الشهر الماضي.

وسبق إصابة القيادي الفلسطيني بكورونا، تعرضه لمرض نادر، استدعى زراعة رئتين له، في عملية أُجريت بالولايات المتحدة عام 2017.

ويعد عريقات أحد أبرز الوجوه المعروفة في القيادة الفلسطينية، بخاصة في الدوائر الدولية، منذ عقود.

وعريقات واحد أيضاً من كبار مستشاري الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشغل مناصب رفيعة في عهد سلفه ياسر عرفات. ويعود دوره التفاوضي إلى المفاوضات العلنية الباكرة مع إسرائيل عام 1991 في مؤتمر مدريد خلال رئاسة جورج بوش الأب، ووقتها كان عريقات ضمن وفد التفاوض الفلسطيني.

ويؤيّد عريقات حلّ الدولتين، لذلك كان صوتاً فلسطينياً رئيسياً في مناهضة سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب يونيو/حزيران عام 1967.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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