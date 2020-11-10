سياسة
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تركيا وقرغيزيا تؤكدان تعميق التعاون في مجالات كثيرة
اتفقت تركيا وقرغيزيا على تعميق التعاون والتنسيق في مجالات عدة بينها السياسة الخارجية والأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والتعليم، بعد لقاء جمع كلاً من وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ونظيره القرغيزي رسلان قزاقباييف في أنقرة.
تركيا وقرغيزيا تؤكدان تعميق التعاون في مجالات كثيرة
قال قزاقباييف إنه عقد مباحثات مع نظيره جاوش أوغلو ضمن أجواء من الصداقة والأخوة / AA
10 نوفمبر 2020

أعلنت تركيا وقرغيزيا اتفاقهما بخصوص تعميق التعاون والتنسيق في مجالات عدة بينها السياسة الخارجية والأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والتعليم.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ونظيره القرغيزي رسلان قزاقباييف، عقب لقائهما في مقر الخارجية التركية في العاصمة أنقرة الثلاثاء.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الوضع الحالي للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وأكد الجانب التركي في البيان الأهمية التي يوليها للاستقرار السياسي في قرغيزيا والسلام الاجتماعي والرخاء الاقتصادي، متمنياً النجاح للحكومة القرغيزية الجديدة التي تشكلت في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولفت البيان إلى أن الجانبين متفقان بخصوص تعميق التعاون والتنسيق و الاستفادة القصوى من الآليات الثنائية والمتعددة الأطراف، في مجالات السياسة الخارجية والأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والعلوم والصناعة والنقل والطاقة والبيئة والعمران والصحة والغذاء والزراعة وتربية الحيوانات والتعليم والثقافة والسياحة والرياضة.

من جهته قال قزاقباييف إن علاقات بلاده مع تركيا ستكتسب زخماً كبيراً في المرحلة المقبلة، وأضاف أنه عقد مباحثات مع نظيره جاوش أوغلو ضمن أجواء من الصداقة والأخوة، وناقشا الوضع الراهن للعلاقات بين البلدين، وسبل تطويرها وتعميقها.

وأكد قزاقباييف أنهم سيبذلون جهوداً كبيرة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار، وتابع: "لدينا إيمان كامل بأن علاقات وروابط الصداقة والأخوة بين البلدين، وتعاوننا القائم في شتى المجالات، ستكتسب زخماً كبيراً في المرحلة المقبلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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