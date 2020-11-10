أدّى وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان الثلاثاء، اليمين أمام البرلمان التركي، عقب تعيينه خلفاً للوزير السابق براءت ألبيرق.

وقرأ نائب رئيس المجلس حيدر أقار المرسوم الرئاسي المتعلق بتعيين ألوان وزيراً للخزانة والمالية. وأفاد أقار بأن مهمة ألوان كنائب عن حزب العدالة والتنمية التركي بالبرلمان عن ولاية مرسين (جنوب) قد انتهت اعتباراً من الثلاثاء، ودعا الوزير الجديد إلى المنصة لأداء اليمين.

وبعد تأدية لطفي ألوان اليمين أمام أعضاء البرلمان، هنّأه أقار، متمنياً له النجاح في مهمته.

وكان ألوان تعهّد في وقت سابق من الثلاثاء بـ"العمل على زيادة النمو وفرص العمل خلال الفترة القادمة".

وقال ألوان في بيان: "سنحافظ خلال الفترة المقبلة على استقرار الاقتصاد الكلي، ونعطي زخماً جديداً للنمو والتوظيف". وأضاف: "سندعم بشكل حازم عملية مكافحة التضخم، وسنعمل على تحسين جودة التمويل العام من خلال الحفاظ على الانضباط المالي".

والاثنين أعلنت الرئاسة التركية أنها وافقت على "طلب إعفاء من المنصب" تقدّم به الوزير براءت ألبيرق "لأسباب صحية".

وخلال السنوات الماضية شغل لطفي ألوان (مواليد 1962) عدداً من المناصب الرفيعة في حكومات سابقة، من بينها وزارة التنمية، ووزارة المواصلات والملاحة البحرية، كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.