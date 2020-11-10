سياسة
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أردوغان يهنئ بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
هنّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي المنتخب جو بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وأعرب أردوغان في رسالة عن ثقته في أن "روابط التعاون والتحالف القوية بين بلدينا ستواصل تقديم إسهامات مصيرية للسلام العالمي".
أردوغان يهنئ بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهنئ نظيره الأمريكي المنتخب جو بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية / Reuters
10 نوفمبر 2020

بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، رسالة تهنئة إلى نظيره الأمريكي المنتخب جو بايدن، بفوز الأخير في انتخابات الرئاسة الأمريكية على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترمب.

وقال أردوغان في رسالته: "أثق أن روابط التعاون والتحالف القوية بين بلدينا ستواصل تقديم إسهامات مصيرية للسلام العالمي".

وأضاف: أن "التحديات العالمية والإقليمية التي تعترضنا اليوم تحتم علينا السعي لمواصلة تطوير وتعزيز علاقاتنا القائمة على أساس المصالح والقيم المشتركة".

وتابع أردوغان: "أجدد تصميمنا على العمل الوثيق مع الإدارة الأمريكية في هذا الإطار، خلال الفترة القادمة".

وأعرب عن ثقته أن "روابط التعاون والتحالف القوية بين بلدينا ستواصل تقديم إسهامات مصيرية للسلام العالمي في المستقبل أيضا، كما هي حتى اليوم".

وختم الرئيس التركي رسالته بالقول "أهنئكم بنجاحكم في الانتخابات، وأعرب عن خالص تمنياتي بالسلام والازدهار لشعب الولايات المتحدة".

ومساء السبت أعلنت وسائل إعلام أمريكية بينها CNN وأسوشيتيد برس وفوكس نيوز، فوز بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، لكن ينتظر الإعلان الرسمي لتأدية اليمين وبدء ولايته، في الوقت الذي يصرّ فيه ترمب على رفض الاعتراف بالهزيمة ويهدد بتقديم طعون قضائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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