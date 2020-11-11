سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
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خلاصات من TRT عربي: 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
الرئيس التركي أردوغان هنأ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالفوز في الانتخابات الأمريكية  / AA
11 نوفمبر 2020

أهم الأحداث:

الرئيس التركي يهنئ بايدن بالفوز في الانتخابات الأمريكية ويهاتف بوتين لبحث اتفاق قره باغ

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أردوغان يهنئ بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

هنّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي المنتخب جو بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وأعرب أردوغان في رسالة عن ثقته بأن "روابط التعاون والتحالف القوية بين بلدينا ستواصل تقديم إسهامات مصيرية للسلام العالمي". [TRT عربي]

وأضاف الرئيس التركي أن "التحديات العالمية والإقليمية التي تعترضنا اليوم تحتم علينا السعي لمواصلة تطوير وتعزيز علاقاتنا القائمة على أساس المصالح والقيم المشتركة". [الأناضول]

أردوغان وبوتين يبحثان اتفاق قره باغ

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاتفاق الذي توصلت إليه أذربيجان وأرمينيا لوقف المعارك في إقليم قره باغ، مؤكداً ضرورة امتثال أرمينيا لوقف إطلاق النار والالتزامات الواردة في البيان المشترك الذي وافقت عليه باكو ويريفان بخصوص مسألة قره باغ. [TRT عربي]

وأشار أردوغان إلى أن تركيا وروسيا ستشرفان على مراقبة وقف إطلاق النار في المناطق التي حررتها أذربيجان من الاحتلال الأرميني، وبالتالي تقع على عاتق روسيا أيضاً مسؤولية كبيرة في هذا الصدد. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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